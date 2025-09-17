Yield Optimizer ETH (YOETH) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: 24J Rendah $ 4,705.93 24J Tinggi $ 4,821.27 Sepanjang Masa $ 5,243.37 Harga Terendah $ 62.59 Perubahan Harga (1J) +0.80% Perubahan Harga (1D) +0.50% Perubahan Harga (7D) +5.61%

Yield Optimizer ETH (YOETH) harga masa nyata ialah $4,825.45. Sepanjang 24 jam yang lalu, YOETH didagangkan antara $ 4,705.93 rendah dan $ 4,821.27 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi YOETH sepanjang masa ialah $ 5,243.37, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 62.59.

Dari segi prestasi jangka pendek, YOETH telah berubah sebanyak +0.80% sejak sejam yang lalu, +0.50% dalam 24 jam dan +5.61% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Yield Optimizer ETH (YOETH) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 47.14M Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 47.14M Bekalan Peredaran 9.78K Jumlah Bekalan 9,780.41683889584

Had Pasaran semasa Yield Optimizer ETH ialah $ 47.14M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran YOETH ialah 9.78K, dengan jumlah bekalan sebanyak 9780.41683889584. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 47.14M.