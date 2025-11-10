Yield Optimizer USD Harga Hari Ini

Harga langsung Yield Optimizer USD (YOUSD) hari ini ialah $ 1.048, dengan 0.00% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa YOUSD kepada USD penukaran adalah $ 1.048 setiap YOUSD.

Yield Optimizer USD kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 25,729,075, dengan bekalan edaran sebanyak 24.56M YOUSD. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, YOUSD didagangkan antara $ 1.048 (rendah) dan $ 1.048 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 1.048, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.85688.

Dalam prestasi jangka pendek, YOUSD dipindahkan 0.00% dalam sejam terakhir dan +0.15% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Yield Optimizer USD (YOUSD) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 25.73M$ 25.73M $ 25.73M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 25.73M$ 25.73M $ 25.73M Bekalan Peredaran 24.56M 24.56M 24.56M Jumlah Bekalan 24,557,841.206653 24,557,841.206653 24,557,841.206653

Had Pasaran semasa Yield Optimizer USD ialah $ 25.73M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran YOUSD ialah 24.56M, dengan jumlah bekalan sebanyak 24557841.206653. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 25.73M.