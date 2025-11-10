Yield Protocol Harga Hari Ini

Harga langsung Yield Protocol (YIELD) hari ini ialah --, dengan 0.00% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa YIELD kepada USD penukaran adalah -- setiap YIELD.

Yield Protocol kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 40,422, dengan bekalan edaran sebanyak 71.45M YIELD. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, YIELD didagangkan antara $ 0 (rendah) dan $ 0 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.547757, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dalam prestasi jangka pendek, YIELD dipindahkan -- dalam sejam terakhir dan -4.20% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Yield Protocol (YIELD) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 40.42K$ 40.42K $ 40.42K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 79.58K$ 79.58K $ 79.58K Bekalan Peredaran 71.45M 71.45M 71.45M Jumlah Bekalan 140,661,635.5775238 140,661,635.5775238 140,661,635.5775238

Had Pasaran semasa Yield Protocol ialah $ 40.42K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran YIELD ialah 71.45M, dengan jumlah bekalan sebanyak 140661635.5775238. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 79.58K.