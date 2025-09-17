Yield TRYB (YTRYB) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.03464747 $ 0.03464747 $ 0.03464747 24J Rendah $ 0.03493189 $ 0.03493189 $ 0.03493189 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.03464747$ 0.03464747 $ 0.03464747 24J Tinggi $ 0.03493189$ 0.03493189 $ 0.03493189 Sepanjang Masa $ 0.04239704$ 0.04239704 $ 0.04239704 Harga Terendah $ 0.03222513$ 0.03222513 $ 0.03222513 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) +0.24% Perubahan Harga (7D) +0.69% Perubahan Harga (7D) +0.69%

Yield TRYB (YTRYB) harga masa nyata ialah $0.03486363. Sepanjang 24 jam yang lalu, YTRYB didagangkan antara $ 0.03464747 rendah dan $ 0.03493189 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi YTRYB sepanjang masa ialah $ 0.04239704, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.03222513.

Dari segi prestasi jangka pendek, YTRYB telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, +0.24% dalam 24 jam dan +0.69% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Yield TRYB (YTRYB) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 125.61K$ 125.61K $ 125.61K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 125.61K$ 125.61K $ 125.61K Bekalan Peredaran 3.60M 3.60M 3.60M Jumlah Bekalan 3,602,900.36171894 3,602,900.36171894 3,602,900.36171894

Had Pasaran semasa Yield TRYB ialah $ 125.61K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran YTRYB ialah 3.60M, dengan jumlah bekalan sebanyak 3602900.36171894. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 125.61K.