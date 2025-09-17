Yield Yak (YAK) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 528.54 $ 528.54 $ 528.54 24J Rendah $ 559.46 $ 559.46 $ 559.46 24J Tinggi 24J Rendah $ 528.54$ 528.54 $ 528.54 24J Tinggi $ 559.46$ 559.46 $ 559.46 Sepanjang Masa $ 16,319.34$ 16,319.34 $ 16,319.34 Harga Terendah $ 185.6$ 185.6 $ 185.6 Perubahan Harga (1J) -0.88% Perubahan Harga (1D) +0.65% Perubahan Harga (7D) +15.53% Perubahan Harga (7D) +15.53%

Yield Yak (YAK) harga masa nyata ialah $535.96. Sepanjang 24 jam yang lalu, YAK didagangkan antara $ 528.54 rendah dan $ 559.46 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi YAK sepanjang masa ialah $ 16,319.34, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 185.6.

Dari segi prestasi jangka pendek, YAK telah berubah sebanyak -0.88% sejak sejam yang lalu, +0.65% dalam 24 jam dan +15.53% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Yield Yak (YAK) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 5.35M$ 5.35M $ 5.35M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 5.35M$ 5.35M $ 5.35M Bekalan Peredaran 10.00K 10.00K 10.00K Jumlah Bekalan 10,000.0 10,000.0 10,000.0

Had Pasaran semasa Yield Yak ialah $ 5.35M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran YAK ialah 10.00K, dengan jumlah bekalan sebanyak 10000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 5.35M.