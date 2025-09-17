Lagi Mengenai YAK

Yield Yak Logo

Yield Yak Harga (YAK)

Tidak tersenarai

1 YAK ke USD Harga Langsung:

$535.35
+0.50%1D
mexc
Data token ini diperoleh daripada pihak ketiga.
USD
Yield Yak (YAK) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 12:03:58 (UTC+8)

Yield Yak (YAK) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 528.54
24J Rendah
$ 559.46
24J Tinggi

$ 528.54
$ 559.46
$ 16,319.34
$ 185.6
-0.88%

+0.65%

+15.53%

+15.53%

Yield Yak (YAK) harga masa nyata ialah $535.96. Sepanjang 24 jam yang lalu, YAK didagangkan antara $ 528.54 rendah dan $ 559.46 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi YAK sepanjang masa ialah $ 16,319.34, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 185.6.

Dari segi prestasi jangka pendek, YAK telah berubah sebanyak -0.88% sejak sejam yang lalu, +0.65% dalam 24 jam dan +15.53% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Yield Yak (YAK) Maklumat Pasaran

$ 5.35M
--
$ 5.35M
10.00K
10,000.0
Had Pasaran semasa Yield Yak ialah $ 5.35M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran YAK ialah 10.00K, dengan jumlah bekalan sebanyak 10000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 5.35M.

Yield Yak (YAK) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga Yield Yak kepada USD adalah $ +3.44.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga Yield Yak kepada USD adalah $ -49.6006325840.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga Yield Yak kepada USD adalah $ +149.1872529920.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga Yield Yak kepada USD adalah $ +302.7521887730668.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +3.44+0.65%
30 Hari$ -49.6006325840-9.25%
60 Hari$ +149.1872529920+27.84%
90 Hari$ +302.7521887730668+129.82%

Apakah itu Yield Yak (YAK)

Yield Yak is an easy-to-use tool to earn more yield from DeFi farming on the Avalanche network. It is a community-driven project. Our community compounds rewards, suggests new strategies, proposes key configuration updates and contributes to development. Yield Yak farms can run forever, without the team's involvement. Staked $YAK will receive $AVAX. YY network revenue (collected in tokens, usually) will be converted to AVAX and distributed to stakers.

Yield Yak (YAK) Sumber

Laman Web Rasmi

Yield Yak Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Yield Yak (YAK) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Yield Yak (YAK) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Yield Yak.

Semak Yield Yak ramalan harga sekarang!

YAK kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik Yield Yak (YAK)

Memahami tokenomik Yield Yak (YAK) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token YAK dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Yield Yak (YAK)

Berapakah nilai Yield Yak (YAK) hari ini?
Harga langsung YAK dalam USD ialah 535.96 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa YAK ke USD?
Harga semasa YAK ke USD ialah $ 535.96. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Yield Yak?
Had pasaran untuk YAK ialah $ 5.35M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran YAK?
Bekalan edaran YAK ialah 10.00K USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) YAK?
YAK mencapai harga ATH sebanyak 16,319.34 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa YAK?
YAK melihat harga ATL sebanyak 185.6 USD.
Berapakah jumlah dagangan YAK?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk YAKialah -- USD.
Adakah YAK akan naik lebih tinggi tahun ini?
YAK mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak YAKramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
