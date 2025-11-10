YieldFi yToken Harga Hari Ini

Harga langsung YieldFi yToken (YUSD) hari ini ialah $ 1.13, dengan 0.01% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa YUSD kepada USD penukaran adalah $ 1.13 setiap YUSD.

YieldFi yToken kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 136,221,079, dengan bekalan edaran sebanyak 120.51M YUSD. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, YUSD didagangkan antara $ 1.13 (rendah) dan $ 1.13 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 1.19, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 1.008.

Dalam prestasi jangka pendek, YUSD dipindahkan +0.00% dalam sejam terakhir dan +0.23% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

YieldFi yToken (YUSD) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 136.22M$ 136.22M $ 136.22M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 136.22M$ 136.22M $ 136.22M Bekalan Peredaran 120.51M 120.51M 120.51M Jumlah Bekalan 21,736,700.48576008 21,736,700.48576008 21,736,700.48576008

