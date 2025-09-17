YieldNest Restaked ETH (YNETH) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 4,892.64$ 4,892.64 $ 4,892.64 Harga Terendah $ 1,432.9$ 1,432.9 $ 1,432.9 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) -- Perubahan Harga (7D) +8.40% Perubahan Harga (7D) +8.40%

YieldNest Restaked ETH (YNETH) harga masa nyata ialah $4,790.52. Sepanjang 24 jam yang lalu, YNETH didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi YNETH sepanjang masa ialah $ 4,892.64, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 1,432.9.

Dari segi prestasi jangka pendek, YNETH telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -- dalam 24 jam dan +8.40% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

YieldNest Restaked ETH (YNETH) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 25.69M$ 25.69M $ 25.69M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 25.69M$ 25.69M $ 25.69M Bekalan Peredaran 5.36K 5.36K 5.36K Jumlah Bekalan 5,361.872321340422 5,361.872321340422 5,361.872321340422

Had Pasaran semasa YieldNest Restaked ETH ialah $ 25.69M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran YNETH ialah 5.36K, dengan jumlah bekalan sebanyak 5361.872321340422. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 25.69M.