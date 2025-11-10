YieldNest RWA MAX Harga Hari Ini

Harga langsung YieldNest RWA MAX (YNRWAX) hari ini ialah $ 1.005, dengan 0.00% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa YNRWAX kepada USD penukaran adalah $ 1.005 setiap YNRWAX.

YieldNest RWA MAX kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 635,879, dengan bekalan edaran sebanyak 632.41K YNRWAX. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, YNRWAX didagangkan antara $ 0 (rendah) dan $ 0 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 1.007, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 1.001.

Dalam prestasi jangka pendek, YNRWAX dipindahkan -- dalam sejam terakhir dan 0.00% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

YieldNest RWA MAX (YNRWAX) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 635.88K$ 635.88K $ 635.88K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 635.88K$ 635.88K $ 635.88K Bekalan Peredaran 632.41K 632.41K 632.41K Jumlah Bekalan 632,408.4559085018 632,408.4559085018 632,408.4559085018

Had Pasaran semasa YieldNest RWA MAX ialah $ 635.88K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran YNRWAX ialah 632.41K, dengan jumlah bekalan sebanyak 632408.4559085018. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 635.88K.