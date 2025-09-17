Yieldwatch (WATCH) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.01522191 $ 0.01522191 $ 0.01522191 24J Rendah $ 0.01584948 $ 0.01584948 $ 0.01584948 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.01522191$ 0.01522191 $ 0.01522191 24J Tinggi $ 0.01584948$ 0.01584948 $ 0.01584948 Sepanjang Masa $ 3.61$ 3.61 $ 3.61 Harga Terendah $ 0.0088812$ 0.0088812 $ 0.0088812 Perubahan Harga (1J) +0.05% Perubahan Harga (1D) +3.06% Perubahan Harga (7D) +7.79% Perubahan Harga (7D) +7.79%

Yieldwatch (WATCH) harga masa nyata ialah $0.01576295. Sepanjang 24 jam yang lalu, WATCH didagangkan antara $ 0.01522191 rendah dan $ 0.01584948 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi WATCH sepanjang masa ialah $ 3.61, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.0088812.

Dari segi prestasi jangka pendek, WATCH telah berubah sebanyak +0.05% sejak sejam yang lalu, +3.06% dalam 24 jam dan +7.79% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Yieldwatch (WATCH) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 154.48K$ 154.48K $ 154.48K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 315.26K$ 315.26K $ 315.26K Bekalan Peredaran 9.80M 9.80M 9.80M Jumlah Bekalan 20,000,000.0 20,000,000.0 20,000,000.0

Had Pasaran semasa Yieldwatch ialah $ 154.48K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran WATCH ialah 9.80M, dengan jumlah bekalan sebanyak 20000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 315.26K.