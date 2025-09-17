Yieltra (YLT) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.02435863 $ 0.02435863 $ 0.02435863 24J Rendah $ 0.02704665 $ 0.02704665 $ 0.02704665 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.02435863$ 0.02435863 $ 0.02435863 24J Tinggi $ 0.02704665$ 0.02704665 $ 0.02704665 Sepanjang Masa $ 0.02711012$ 0.02711012 $ 0.02711012 Harga Terendah $ 0.00774457$ 0.00774457 $ 0.00774457 Perubahan Harga (1J) -0.27% Perubahan Harga (1D) +1.51% Perubahan Harga (7D) +22.59% Perubahan Harga (7D) +22.59%

Yieltra (YLT) harga masa nyata ialah $0.02641846. Sepanjang 24 jam yang lalu, YLT didagangkan antara $ 0.02435863 rendah dan $ 0.02704665 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi YLT sepanjang masa ialah $ 0.02711012, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00774457.

Dari segi prestasi jangka pendek, YLT telah berubah sebanyak -0.27% sejak sejam yang lalu, +1.51% dalam 24 jam dan +22.59% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Yieltra (YLT) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 792.44K$ 792.44K $ 792.44K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 792.44K$ 792.44K $ 792.44K Bekalan Peredaran 30.00M 30.00M 30.00M Jumlah Bekalan 29,999,983.05303029 29,999,983.05303029 29,999,983.05303029

Had Pasaran semasa Yieltra ialah $ 792.44K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran YLT ialah 30.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 29999983.05303029. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 792.44K.