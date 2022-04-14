Tokenomik Yieltra (YLT)

Tokenomik Yieltra (YLT)

Lihat cerapan utama tentang Yieltra (YLT), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
Yieltra (YLT) Maklumat

Yieltra (YLT) is a DeFi-native token designed to deliver passive income in USDC to its holders through a fully automated mechanism embedded in its smart contract. Operating on the Solana blockchain, Yieltra enables fast, low-cost transactions and effortless participation — without the need for staking, wallet connection, or centralized platforms.

Yieltra is more than a token — it’s an economic engine: rewarding users, sustaining itself, and scaling organically through community engagement and protocol growth.

Yieltra (YLT) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Yieltra (YLT), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 790.50K
$ 790.50K$ 790.50K
Jumlah Bekalan:
$ 30.00M
$ 30.00M$ 30.00M
Bekalan Edaran:
$ 30.00M
$ 30.00M$ 30.00M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 790.50K
$ 790.50K$ 790.50K
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.02885634
$ 0.02885634$ 0.02885634
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.00774457
$ 0.00774457$ 0.00774457
Harga Semasa:
$ 0.02635006
$ 0.02635006$ 0.02635006

Tokenomik Yieltra (YLT): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Yieltra (YLT) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token YLT yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token YLT yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik YLT, terokai YLT harga langsung token!

Penafian

