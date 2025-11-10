YinYang Harga Hari Ini

Harga langsung YinYang (阴阳) hari ini ialah $ 0.00004256, dengan 1.86% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa 阴阳 kepada USD penukaran adalah $ 0.00004256 setiap 阴阳.

YinYang kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 42,555, dengan bekalan edaran sebanyak 1.00B 阴阳. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, 阴阳 didagangkan antara $ 0.0000409 (rendah) dan $ 0.00004268 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00062779, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00004019.

Dalam prestasi jangka pendek, 阴阳 dipindahkan -0.11% dalam sejam terakhir dan -15.65% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

YinYang (阴阳) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 42.56K$ 42.56K $ 42.56K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 42.56K$ 42.56K $ 42.56K Bekalan Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa YinYang ialah $ 42.56K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran 阴阳 ialah 1.00B, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 42.56K.