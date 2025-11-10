YLDS Harga Hari Ini

Harga langsung YLDS (YLDS) hari ini ialah $ 0.999962, dengan 0.00% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa YLDS kepada USD penukaran adalah $ 0.999962 setiap YLDS.

YLDS kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 3,416,029, dengan bekalan edaran sebanyak 3.42M YLDS. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, YLDS didagangkan antara $ 0 (rendah) dan $ 0 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 1.0, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.999943.

Dalam prestasi jangka pendek, YLDS dipindahkan -- dalam sejam terakhir dan 0.00% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

YLDS (YLDS) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 3.42M$ 3.42M $ 3.42M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 3.42M$ 3.42M $ 3.42M Bekalan Peredaran 3.42M 3.42M 3.42M Jumlah Bekalan 3,416,159.0 3,416,159.0 3,416,159.0

Had Pasaran semasa YLDS ialah $ 3.42M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran YLDS ialah 3.42M, dengan jumlah bekalan sebanyak 3416159.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 3.42M.