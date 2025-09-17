ynBNB MAX (YNBNBX) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 946.42 $ 946.42 $ 946.42 24J Rendah $ 995.4 $ 995.4 $ 995.4 24J Tinggi 24J Rendah $ 946.42$ 946.42 $ 946.42 24J Tinggi $ 995.4$ 995.4 $ 995.4 Sepanjang Masa $ 995.38$ 995.38 $ 995.38 Harga Terendah $ 509.98$ 509.98 $ 509.98 Perubahan Harga (1J) +0.60% Perubahan Harga (1D) +5.21% Perubahan Harga (7D) +10.27% Perubahan Harga (7D) +10.27%

ynBNB MAX (YNBNBX) harga masa nyata ialah $997.53. Sepanjang 24 jam yang lalu, YNBNBX didagangkan antara $ 946.42 rendah dan $ 995.4 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi YNBNBX sepanjang masa ialah $ 995.38, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 509.98.

Dari segi prestasi jangka pendek, YNBNBX telah berubah sebanyak +0.60% sejak sejam yang lalu, +5.21% dalam 24 jam dan +10.27% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

ynBNB MAX (YNBNBX) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 30.28M$ 30.28M $ 30.28M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 30.28M$ 30.28M $ 30.28M Bekalan Peredaran 30.44K 30.44K 30.44K Jumlah Bekalan 30,439.15785998622 30,439.15785998622 30,439.15785998622

Had Pasaran semasa ynBNB MAX ialah $ 30.28M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran YNBNBX ialah 30.44K, dengan jumlah bekalan sebanyak 30439.15785998622. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 30.28M.