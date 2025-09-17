Lagi Mengenai YNETHX

ynETH MAX Harga (YNETHX)

Tidak tersenarai

1 YNETHX ke USD Harga Langsung:

$4,790.5
$4,790.5$4,790.5
+0.70%1D
mexc
USD
ynETH MAX (YNETHX) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 10:50:51 (UTC+8)

ynETH MAX (YNETHX) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 4,665.2
$ 4,665.2$ 4,665.2
24J Rendah
$ 4,786.66
$ 4,786.66$ 4,786.66
24J Tinggi

$ 4,665.2
$ 4,665.2$ 4,665.2

$ 4,786.66
$ 4,786.66$ 4,786.66

$ 5,182.23
$ 5,182.23$ 5,182.23

$ 1,029.64
$ 1,029.64$ 1,029.64

+0.74%

+0.74%

+6.61%

+6.61%

ynETH MAX (YNETHX) harga masa nyata ialah $4,790.5. Sepanjang 24 jam yang lalu, YNETHX didagangkan antara $ 4,665.2 rendah dan $ 4,786.66 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi YNETHX sepanjang masa ialah $ 5,182.23, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 1,029.64.

Dari segi prestasi jangka pendek, YNETHX telah berubah sebanyak +0.74% sejak sejam yang lalu, +0.74% dalam 24 jam dan +6.61% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

ynETH MAX (YNETHX) Maklumat Pasaran

$ 33.74M
$ 33.74M$ 33.74M

--
----

$ 33.74M
$ 33.74M$ 33.74M

7.05K
7.05K 7.05K

7,048.952866062427
7,048.952866062427 7,048.952866062427

Had Pasaran semasa ynETH MAX ialah $ 33.74M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran YNETHX ialah 7.05K, dengan jumlah bekalan sebanyak 7048.952866062427. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 33.74M.

ynETH MAX (YNETHX) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga ynETH MAX kepada USD adalah $ +34.98.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga ynETH MAX kepada USD adalah $ +180.7556250500.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga ynETH MAX kepada USD adalah $ +1,370.5242050500.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga ynETH MAX kepada USD adalah $ +2,149.6276883176365.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +34.98+0.74%
30 Hari$ +180.7556250500+3.77%
60 Hari$ +1,370.5242050500+28.61%
90 Hari$ +2,149.6276883176365+81.40%

Apakah itu ynETH MAX (YNETHX)

ynETHx is a MAX LRT defining a new LRT class designed to optimize yield from ETH restaking and DeFi strategies using L1 settlement assurances all under 1 product. MAX LRTs rebalance assets across multiple tokenized strategies and multiple chains with the goal of achieving a risk adjusted 10-15% APY. ynETHx generates yield from ETH staking, EigenLayer restaking, and DeFi strategies. Strategies are modular and enable the ability to add and remove strategies allowing ynETHx to adapt to an evolving market to maintain the highest-yielding restaking opportunities, while always keeping security and safety in mind. Strategies are managed by the YieldNest DAO/subDAO’s.

ynETH MAX (YNETHX) Sumber

Kertas putih
Laman Web Rasmi

ynETH MAX Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai ynETH MAX (YNETHX) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset ynETH MAX (YNETHX) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk ynETH MAX.

Semak ynETH MAX ramalan harga sekarang!

YNETHX kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik ynETH MAX (YNETHX)

Memahami tokenomik ynETH MAX (YNETHX) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token YNETHX dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai ynETH MAX (YNETHX)

Berapakah nilai ynETH MAX (YNETHX) hari ini?
Harga langsung YNETHX dalam USD ialah 4,790.5 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa YNETHX ke USD?
Harga semasa YNETHX ke USD ialah $ 4,790.5. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran ynETH MAX?
Had pasaran untuk YNETHX ialah $ 33.74M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran YNETHX?
Bekalan edaran YNETHX ialah 7.05K USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) YNETHX?
YNETHX mencapai harga ATH sebanyak 5,182.23 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa YNETHX?
YNETHX melihat harga ATL sebanyak 1,029.64 USD.
Berapakah jumlah dagangan YNETHX?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk YNETHXialah -- USD.
Adakah YNETHX akan naik lebih tinggi tahun ini?
YNETHX mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak YNETHXramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.