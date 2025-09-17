ynETH MAX (YNETHX) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 4,665.2 $ 4,665.2 $ 4,665.2 24J Rendah $ 4,786.66 $ 4,786.66 $ 4,786.66 24J Tinggi 24J Rendah $ 4,665.2$ 4,665.2 $ 4,665.2 24J Tinggi $ 4,786.66$ 4,786.66 $ 4,786.66 Sepanjang Masa $ 5,182.23$ 5,182.23 $ 5,182.23 Harga Terendah $ 1,029.64$ 1,029.64 $ 1,029.64 Perubahan Harga (1J) +0.74% Perubahan Harga (1D) +0.74% Perubahan Harga (7D) +6.61% Perubahan Harga (7D) +6.61%

ynETH MAX (YNETHX) harga masa nyata ialah $4,790.5. Sepanjang 24 jam yang lalu, YNETHX didagangkan antara $ 4,665.2 rendah dan $ 4,786.66 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi YNETHX sepanjang masa ialah $ 5,182.23, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 1,029.64.

Dari segi prestasi jangka pendek, YNETHX telah berubah sebanyak +0.74% sejak sejam yang lalu, +0.74% dalam 24 jam dan +6.61% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

ynETH MAX (YNETHX) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 33.74M$ 33.74M $ 33.74M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 33.74M$ 33.74M $ 33.74M Bekalan Peredaran 7.05K 7.05K 7.05K Jumlah Bekalan 7,048.952866062427 7,048.952866062427 7,048.952866062427

Had Pasaran semasa ynETH MAX ialah $ 33.74M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran YNETHX ialah 7.05K, dengan jumlah bekalan sebanyak 7048.952866062427. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 33.74M.