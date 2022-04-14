Tokenomik ynETH MAX (YNETHX)

Tokenomik ynETH MAX (YNETHX)

Lihat cerapan utama tentang ynETH MAX (YNETHX), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
USD

ynETH MAX (YNETHX) Maklumat

ynETHx is a MAX LRT defining a new LRT class designed to optimize yield from ETH restaking and DeFi strategies using L1 settlement assurances all under 1 product. MAX LRTs rebalance assets across multiple tokenized strategies and multiple chains with the goal of achieving a risk adjusted 10-15% APY. ynETHx generates yield from ETH staking, EigenLayer restaking, and DeFi strategies. Strategies are modular and enable the ability to add and remove strategies allowing ynETHx to adapt to an evolving market to maintain the highest-yielding restaking opportunities, while always keeping security and safety in mind. Strategies are managed by the YieldNest DAO/subDAO’s.

Laman Web Rasmi:
https://yieldnest.finance
Kertas putih:
https://docs.yieldnest.finance/

ynETH MAX (YNETHX) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk ynETH MAX (YNETHX), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 33.83M
$ 33.83M$ 33.83M
Jumlah Bekalan:
$ 7.07K
$ 7.07K$ 7.07K
Bekalan Edaran:
$ 7.07K
$ 7.07K$ 7.07K
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 33.83M
$ 33.83M$ 33.83M
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 5,182.23
$ 5,182.23$ 5,182.23
Terendah Sepanjang Masa:
$ 1,029.64
$ 1,029.64$ 1,029.64
Harga Semasa:
$ 4,786.45
$ 4,786.45$ 4,786.45

Tokenomik ynETH MAX (YNETHX): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik ynETH MAX (YNETHX) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token YNETHX yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token YNETHX yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik YNETHX, terokai YNETHX harga langsung token!

YNETHX Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju YNETHX? Halaman ramalan harga YNETHX kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Mengapa Anda Perlu Memilih MEXC?

MEXC ialah salah satu bursa kripto terkemuka dunia, dipercayai oleh berjuta-juta pengguna di seluruh dunia. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, MEXC ialah cara termudah anda untuk kripto.

Lebih 4,000 pasangan dagangan merentasi pasaran Spot dan Niaga Hadapan
Penyenaraian token terpantas di kalangan CEX
Kecairan #1 merentas industri
Yuran terendah, disokong oleh perkhidmatan pelanggan 24/7
100%+ ketelusan rizab token untuk dana pengguna
Halangan kemasukan ultra rendah: beli kripto dengan hanya 1 USDT
mc_how_why_title
Beli kripto dengan hanya 1 USDT: Cara termudah anda untuk kripto!

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.