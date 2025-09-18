ynUSD Max (YNUSDX) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 1.021$ 1.021 $ 1.021 Harga Terendah $ 0.997125$ 0.997125 $ 0.997125 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) -- Perubahan Harga (7D) +0.05% Perubahan Harga (7D) +0.05%

ynUSD Max (YNUSDX) harga masa nyata ialah $1.019. Sepanjang 24 jam yang lalu, YNUSDX didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi YNUSDX sepanjang masa ialah $ 1.021, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.997125.

Dari segi prestasi jangka pendek, YNUSDX telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -- dalam 24 jam dan +0.05% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

ynUSD Max (YNUSDX) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 86.61K$ 86.61K $ 86.61K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 86.61K$ 86.61K $ 86.61K Bekalan Peredaran 85.01K 85.01K 85.01K Jumlah Bekalan 85,008.00852398066 85,008.00852398066 85,008.00852398066

Had Pasaran semasa ynUSD Max ialah $ 86.61K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran YNUSDX ialah 85.01K, dengan jumlah bekalan sebanyak 85008.00852398066. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 86.61K.