Tokenomik ynUSD Max (YNUSDX)

Lihat cerapan utama tentang ynUSD Max (YNUSDX), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
USD

ynUSD Max (YNUSDX) Maklumat

YieldNest is a next-generation liquid restaking protocol that consolidates DeFi and restaking strategies into a single liquid asset. At its core, YieldNest introduces MAX LRTs, designed to optimize risk-adjusted returns by dynamically balancing between DeFi and restaking strategies.

The protocol’s modular architecture, built entirely in-house, ensures seamless integration, robust security, and adaptability as DeFi continues to evolve.

Laman Web Rasmi:
https://yieldnest.finance
Kertas putih:
https://docs.yieldnest.finance/

ynUSD Max (YNUSDX) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk ynUSD Max (YNUSDX), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 86.74K
$ 86.74K
Jumlah Bekalan:
$ 85.01K
$ 85.01K
Bekalan Edaran:
$ 85.01K
$ 85.01K
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 86.74K
$ 86.74K
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 1.022
$ 1.022
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.997125
$ 0.997125
Harga Semasa:
$ 1.02
$ 1.02

Tokenomik ynUSD Max (YNUSDX): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik ynUSD Max (YNUSDX) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token YNUSDX yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token YNUSDX yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik YNUSDX, terokai YNUSDX harga langsung token!

YNUSDX Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju YNUSDX? Halaman ramalan harga YNUSDX kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Mengapa Anda Perlu Memilih MEXC?

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.