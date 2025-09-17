Lagi Mengenai YOD

Yod Agent Logo

Yod Agent Harga (YOD)

Tidak tersenarai

1 YOD ke USD Harga Langsung:

--
----
+0.70%1D
mexc
Data token ini diperoleh daripada pihak ketiga. MEXC bertindak semata-mata sebagai pengumpul maklumat. Terokai token-token lain yang tersenarai di pasaran Spot MEXC!
USD
Yod Agent (YOD) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 22:31:18 (UTC+8)

Yod Agent (YOD) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0
$ 0$ 0
24J Rendah
$ 0
$ 0$ 0
24J Tinggi

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00394946
$ 0.00394946$ 0.00394946

$ 0
$ 0$ 0

-0.47%

+0.75%

+8.95%

+8.95%

Yod Agent (YOD) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, YOD didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi YOD sepanjang masa ialah $ 0.00394946, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, YOD telah berubah sebanyak -0.47% sejak sejam yang lalu, +0.75% dalam 24 jam dan +8.95% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Yod Agent (YOD) Maklumat Pasaran

$ 15.29K
$ 15.29K$ 15.29K

--
----

$ 15.29K
$ 15.29K$ 15.29K

899.34M
899.34M 899.34M

899,344,969.794016
899,344,969.794016 899,344,969.794016

Had Pasaran semasa Yod Agent ialah $ 15.29K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran YOD ialah 899.34M, dengan jumlah bekalan sebanyak 899344969.794016. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 15.29K.

Yod Agent (YOD) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga Yod Agent kepada USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga Yod Agent kepada USD adalah $ 0.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga Yod Agent kepada USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga Yod Agent kepada USD adalah $ 0.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0+0.75%
30 Hari$ 0+21.90%
60 Hari$ 0+21.02%
90 Hari$ 0--

Apakah itu Yod Agent (YOD)

Yod Agent is a platform that simplifies the process of creating tokens and investing in presales via Twitter thanks to AI. Yod Agent ensures fair token deployments by featuring advanced customization of launch parameters. By allowing token creators to choose a max wallet and a hardcap for the presale when creating their token, Yod Agent ensures a launch free of snipers and malicious actors, providing a transparent launch. Details of each token creation and investment are available on the Yod Agent website, ensuring total transparency. Each step, from token creation to successful user investments and deployment, is analyzed by AI and translated into an informative tweet.

Yod Agent (YOD) Sumber

Kertas putih
Laman Web Rasmi

Yod Agent Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Yod Agent (YOD) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Yod Agent (YOD) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Yod Agent.

Semak Yod Agent ramalan harga sekarang!

YOD kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik Yod Agent (YOD)

Memahami tokenomik Yod Agent (YOD) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token YOD dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Yod Agent (YOD)

Berapakah nilai Yod Agent (YOD) hari ini?
Harga langsung YOD dalam USD ialah 0 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa YOD ke USD?
Harga semasa YOD ke USD ialah $ 0. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Yod Agent?
Had pasaran untuk YOD ialah $ 15.29K USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran YOD?
Bekalan edaran YOD ialah 899.34M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) YOD?
YOD mencapai harga ATH sebanyak 0.00394946 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa YOD?
YOD melihat harga ATL sebanyak 0 USD.
Berapakah jumlah dagangan YOD?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk YODialah -- USD.
Adakah YOD akan naik lebih tinggi tahun ini?
YOD mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak YODramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 22:31:18 (UTC+8)

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.