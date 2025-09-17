Yod Agent (YOD) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 24J Rendah $ 0 24J Tinggi Sepanjang Masa $ 0.00394946 Harga Terendah $ 0 Perubahan Harga (1J) -0.47% Perubahan Harga (1D) +0.75% Perubahan Harga (7D) +8.95%

Yod Agent (YOD) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, YOD didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi YOD sepanjang masa ialah $ 0.00394946, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, YOD telah berubah sebanyak -0.47% sejak sejam yang lalu, +0.75% dalam 24 jam dan +8.95% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Yod Agent (YOD) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 15.29K Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 15.29K Bekalan Peredaran 899.34M Jumlah Bekalan 899,344,969.794016

Had Pasaran semasa Yod Agent ialah $ 15.29K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran YOD ialah 899.34M, dengan jumlah bekalan sebanyak 899344969.794016. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 15.29K.