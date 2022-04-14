Tokenomik Yod Agent (YOD)

Tokenomik Yod Agent (YOD)

Lihat cerapan utama tentang Yod Agent (YOD), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
USD

Yod Agent (YOD) Maklumat

Yod Agent is a platform that simplifies the process of creating tokens and investing in presales via Twitter thanks to AI.

Yod Agent ensures fair token deployments by featuring advanced customization of launch parameters. By allowing token creators to choose a max wallet and a hardcap for the presale when creating their token, Yod Agent ensures a launch free of snipers and malicious actors, providing a transparent launch.

Details of each token creation and investment are available on the Yod Agent website, ensuring total transparency. Each step, from token creation to successful user investments and deployment, is analyzed by AI and translated into an informative tweet.

Laman Web Rasmi:
https://yodagent.com/
Kertas putih:
https://yodagent.com/docs

Yod Agent (YOD) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Yod Agent (YOD), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 15.46K
$ 15.46K$ 15.46K
Jumlah Bekalan:
$ 899.34M
$ 899.34M$ 899.34M
Bekalan Edaran:
$ 899.34M
$ 899.34M$ 899.34M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 15.46K
$ 15.46K$ 15.46K
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.00394946
$ 0.00394946$ 0.00394946
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0
$ 0$ 0
Harga Semasa:
$ 0
$ 0$ 0

Tokenomik Yod Agent (YOD): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Yod Agent (YOD) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token YOD yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token YOD yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik YOD, terokai YOD harga langsung token!

YOD Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju YOD? Halaman ramalan harga YOD kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Mengapa Anda Perlu Memilih MEXC?

MEXC ialah salah satu bursa kripto terkemuka dunia, dipercayai oleh berjuta-juta pengguna di seluruh dunia. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, MEXC ialah cara termudah anda untuk kripto.

Lebih 4,000 pasangan dagangan merentasi pasaran Spot dan Niaga Hadapan
Penyenaraian token terpantas di kalangan CEX
Kecairan #1 merentas industri
Yuran terendah, disokong oleh perkhidmatan pelanggan 24/7
100%+ ketelusan rizab token untuk dana pengguna
Halangan kemasukan ultra rendah: beli kripto dengan hanya 1 USDT
mc_how_why_title
Beli kripto dengan hanya 1 USDT: Cara termudah anda untuk kripto!

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.