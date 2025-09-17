YodeSwap (YODE) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: 24J Rendah $ 0 24J Tinggi $ 0 Sepanjang Masa $ 13.76 Harga Terendah $ 0 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) -- Perubahan Harga (7D) +9.26%

YodeSwap (YODE) harga masa nyata ialah $0.0038026. Sepanjang 24 jam yang lalu, YODE didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi, menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi YODE sepanjang masa ialah $ 13.76, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, YODE telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -- dalam 24 jam dan +9.26% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

YodeSwap (YODE) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 37.84K Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 41.66K Bekalan Peredaran 9.95M Jumlah Bekalan 10,955,325.19810389

Had Pasaran semasa YodeSwap ialah $ 37.84K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran YODE ialah 9.95M, dengan jumlah bekalan sebanyak 10955325.19810389. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 41.66K.