Yoko (YOKO) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.00002275 $ 0.00002275 $ 0.00002275 24J Rendah $ 0.00002306 $ 0.00002306 $ 0.00002306 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.00002275$ 0.00002275 $ 0.00002275 24J Tinggi $ 0.00002306$ 0.00002306 $ 0.00002306 Sepanjang Masa $ 0.00915937$ 0.00915937 $ 0.00915937 Harga Terendah $ 0.00002131$ 0.00002131 $ 0.00002131 Perubahan Harga (1J) +0.32% Perubahan Harga (1D) -0.28% Perubahan Harga (7D) -2.56% Perubahan Harga (7D) -2.56%

Yoko (YOKO) harga masa nyata ialah $0.00002284. Sepanjang 24 jam yang lalu, YOKO didagangkan antara $ 0.00002275 rendah dan $ 0.00002306 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi YOKO sepanjang masa ialah $ 0.00915937, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00002131.

Dari segi prestasi jangka pendek, YOKO telah berubah sebanyak +0.32% sejak sejam yang lalu, -0.28% dalam 24 jam dan -2.56% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Yoko (YOKO) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 9.36K$ 9.36K $ 9.36K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 22.84K$ 22.84K $ 22.84K Bekalan Peredaran 410.00M 410.00M 410.00M Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Yoko ialah $ 9.36K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran YOKO ialah 410.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 22.84K.