Lagi Mengenai YOKO

Maklumat Harga YOKO

Kertas putih YOKO

Laman Web Rasmi YOKO

Tokenomik YOKO

Ramalan Harga YOKO

Peroleh

Airdrop+

Berita

Blog

Ketahui

Yoko Logo

Yoko Harga (YOKO)

Tidak tersenarai

1 YOKO ke USD Harga Langsung:

--
----
-0.20%1D
mexc
Data token ini diperoleh daripada pihak ketiga. MEXC bertindak semata-mata sebagai pengumpul maklumat. Terokai token-token lain yang tersenarai di pasaran Spot MEXC!
USD
Yoko (YOKO) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 20:02:02 (UTC+8)

Yoko (YOKO) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.00002275
$ 0.00002275$ 0.00002275
24J Rendah
$ 0.00002306
$ 0.00002306$ 0.00002306
24J Tinggi

$ 0.00002275
$ 0.00002275$ 0.00002275

$ 0.00002306
$ 0.00002306$ 0.00002306

$ 0.00915937
$ 0.00915937$ 0.00915937

$ 0.00002131
$ 0.00002131$ 0.00002131

+0.32%

-0.28%

-2.56%

-2.56%

Yoko (YOKO) harga masa nyata ialah $0.00002284. Sepanjang 24 jam yang lalu, YOKO didagangkan antara $ 0.00002275 rendah dan $ 0.00002306 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi YOKO sepanjang masa ialah $ 0.00915937, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00002131.

Dari segi prestasi jangka pendek, YOKO telah berubah sebanyak +0.32% sejak sejam yang lalu, -0.28% dalam 24 jam dan -2.56% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Yoko (YOKO) Maklumat Pasaran

$ 9.36K
$ 9.36K$ 9.36K

--
----

$ 22.84K
$ 22.84K$ 22.84K

410.00M
410.00M 410.00M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Yoko ialah $ 9.36K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran YOKO ialah 410.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 22.84K.

Yoko (YOKO) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga Yoko kepada USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga Yoko kepada USD adalah $ -0.0000019200.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga Yoko kepada USD adalah $ -0.0000162909.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga Yoko kepada USD adalah $ -0.00008209666404329786.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0-0.28%
30 Hari$ -0.0000019200-8.40%
60 Hari$ -0.0000162909-71.32%
90 Hari$ -0.00008209666404329786-78.23%

Apakah itu Yoko (YOKO)

Yoko.live is a no-code platform for creating AI agents on FTM/Sonic. Our mission is to empower non-technical creators and simplify AI agent creation to a three-minute process. Users can train agents with inputs like Reddit or PDF files. We use NFTs for agent control and asset management. Yoko features a bonding curve for AI-generated coins, combining AI with memes and offering token utility for $YOKO. Explore our website and join us on X and Telegram.

MEXC ialah pertukaran mata wang kripto terkemuka yang dipercayai oleh lebih 10 juta pengguna di seluruh dunia. Ia terkenal sebagai pertukaran dengan pemilihan token terluas, penyenaraian token terpantas, dan yuran perdagangan terendah dalam pasaran. Sertai MEXC sekarang untuk mengalami likuiditi peringkat teratas dan yuran yang paling kompetitif dalam pasaran!

Yoko (YOKO) Sumber

Kertas putih
Laman Web Rasmi

Yoko Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Yoko (YOKO) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Yoko (YOKO) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Yoko.

Semak Yoko ramalan harga sekarang!

YOKO kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik Yoko (YOKO)

Memahami tokenomik Yoko (YOKO) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token YOKO dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Yoko (YOKO)

Berapakah nilai Yoko (YOKO) hari ini?
Harga langsung YOKO dalam USD ialah 0.00002284 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa YOKO ke USD?
Harga semasa YOKO ke USD ialah $ 0.00002284. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Yoko?
Had pasaran untuk YOKO ialah $ 9.36K USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran YOKO?
Bekalan edaran YOKO ialah 410.00M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) YOKO?
YOKO mencapai harga ATH sebanyak 0.00915937 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa YOKO?
YOKO melihat harga ATL sebanyak 0.00002131 USD.
Berapakah jumlah dagangan YOKO?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk YOKOialah -- USD.
Adakah YOKO akan naik lebih tinggi tahun ini?
YOKO mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak YOKOramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 20:02:02 (UTC+8)

Yoko (YOKO) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.