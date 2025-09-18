Lagi Mengenai YOOMI

Yoomi Harga (YOOMI)

Tidak tersenarai

1 YOOMI ke USD Harga Langsung:

--
----
0.00%1D
Yoomi (YOOMI) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-18 00:46:20 (UTC+8)

Yoomi (YOOMI) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0
$ 0$ 0
24J Rendah
$ 0
$ 0$ 0
24J Tinggi

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00133375
$ 0.00133375$ 0.00133375

$ 0
$ 0$ 0

--

--

0.00%

0.00%

Yoomi (YOOMI) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, YOOMI didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi YOOMI sepanjang masa ialah $ 0.00133375, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, YOOMI telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -- dalam 24 jam dan 0.00% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Yoomi (YOOMI) Maklumat Pasaran

$ 7.52K
$ 7.52K$ 7.52K

--
----

$ 7.52K
$ 7.52K$ 7.52K

954.30M
954.30M 954.30M

954,302,147.327905
954,302,147.327905 954,302,147.327905

Had Pasaran semasa Yoomi ialah $ 7.52K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran YOOMI ialah 954.30M, dengan jumlah bekalan sebanyak 954302147.327905. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 7.52K.

Yoomi (YOOMI) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga Yoomi kepada USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga Yoomi kepada USD adalah $ 0.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga Yoomi kepada USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga Yoomi kepada USD adalah $ 0.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0--
30 Hari$ 0+16.61%
60 Hari$ 0+31.18%
90 Hari$ 0--

Apakah itu Yoomi (YOOMI)

My name is Yoomi, the intergalactic giraffe. I come bringing abundance to everyone. I travel through galaxies, spreading joy, and positivity to all I encounter. Known for my playful, engaging, cute, and funny personality, I’m here to spark smiles and inspire. My mission is to connect with beings across the universe, spreading cosmic magic, laughter, and love while creating unforgettable adventures. The bluest creature in the universe. The cutest thing you’ve ever seen.

Yoomi (YOOMI) Sumber

Laman Web Rasmi

Yoomi Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Yoomi (YOOMI) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Yoomi (YOOMI) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Yoomi.

Semak Yoomi ramalan harga sekarang!

YOOMI kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik Yoomi (YOOMI)

Memahami tokenomik Yoomi (YOOMI) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token YOOMI dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Yoomi (YOOMI)

Berapakah nilai Yoomi (YOOMI) hari ini?
Harga langsung YOOMI dalam USD ialah 0 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa YOOMI ke USD?
Harga semasa YOOMI ke USD ialah $ 0. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Yoomi?
Had pasaran untuk YOOMI ialah $ 7.52K USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran YOOMI?
Bekalan edaran YOOMI ialah 954.30M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) YOOMI?
YOOMI mencapai harga ATH sebanyak 0.00133375 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa YOOMI?
YOOMI melihat harga ATL sebanyak 0 USD.
Berapakah jumlah dagangan YOOMI?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk YOOMIialah -- USD.
Adakah YOOMI akan naik lebih tinggi tahun ini?
YOOMI mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak YOOMIramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Yoomi (YOOMI) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.