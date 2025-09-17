You Dont Want This Life (YDWTL) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.00221643$ 0.00221643 $ 0.00221643 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) -- Perubahan Harga (7D) 0.00% Perubahan Harga (7D) 0.00%

You Dont Want This Life (YDWTL) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, YDWTL didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi YDWTL sepanjang masa ialah $ 0.00221643, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, YDWTL telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -- dalam 24 jam dan 0.00% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

You Dont Want This Life (YDWTL) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 4.41K$ 4.41K $ 4.41K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 4.41K$ 4.41K $ 4.41K Bekalan Peredaran 997.60M 997.60M 997.60M Jumlah Bekalan 997,602,245.435814 997,602,245.435814 997,602,245.435814

Had Pasaran semasa You Dont Want This Life ialah $ 4.41K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran YDWTL ialah 997.60M, dengan jumlah bekalan sebanyak 997602245.435814. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 4.41K.