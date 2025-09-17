You Held (POV) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.000169 $ 0.000169 $ 0.000169 24J Rendah $ 0.00017683 $ 0.00017683 $ 0.00017683 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.000169$ 0.000169 $ 0.000169 24J Tinggi $ 0.00017683$ 0.00017683 $ 0.00017683 Sepanjang Masa $ 0.00293683$ 0.00293683 $ 0.00293683 Harga Terendah $ 0.00015266$ 0.00015266 $ 0.00015266 Perubahan Harga (1J) +0.25% Perubahan Harga (1D) -2.65% Perubahan Harga (7D) +3.14% Perubahan Harga (7D) +3.14%

You Held (POV) harga masa nyata ialah $0.00016972. Sepanjang 24 jam yang lalu, POV didagangkan antara $ 0.000169 rendah dan $ 0.00017683 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi POV sepanjang masa ialah $ 0.00293683, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00015266.

Dari segi prestasi jangka pendek, POV telah berubah sebanyak +0.25% sejak sejam yang lalu, -2.65% dalam 24 jam dan +3.14% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

You Held (POV) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 169.58K$ 169.58K $ 169.58K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 169.58K$ 169.58K $ 169.58K Bekalan Peredaran 999.17M 999.17M 999.17M Jumlah Bekalan 999,169,824.941815 999,169,824.941815 999,169,824.941815

Had Pasaran semasa You Held ialah $ 169.58K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran POV ialah 999.17M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999169824.941815. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 169.58K.