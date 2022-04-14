Tokenomik You Held (POV)

Lihat cerapan utama tentang You Held (POV), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
USD

You Held (POV) Maklumat

POV is what your life looks like after the bull run. Only the holders who hold out long enough and are diligent reap the big rewards and become the celebrated memecoin millionaires. POV is #1 hashtag on social media and is used by everyone, everywhere. partnerships with crypto millionaires, crypto influencers or even people in the porn industry are conceivable, as they all use POV. POV in itself is universal, it adds the important crypto addition of you held, as only the right holders reap the rewards.

Laman Web Rasmi:
https://www.povyouheld.fun/

You Held (POV) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk You Held (POV), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 176.64K
$ 176.64K
Jumlah Bekalan:
$ 999.17M
$ 999.17M
Bekalan Edaran:
$ 999.17M
$ 999.17M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 176.64K
$ 176.64K
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.00293683
$ 0.00293683
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0
$ 0
Harga Semasa:
$ 0.00017621
$ 0.00017621

Tokenomik You Held (POV): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik You Held (POV) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token POV yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token POV yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik POV, terokai POV harga langsung token!

POV Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju POV? Halaman ramalan harga POV kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.