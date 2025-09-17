You Looked (CIRCLE) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.00015674 $ 0.00015674 $ 0.00015674 24J Rendah $ 0.00018314 $ 0.00018314 $ 0.00018314 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.00015674$ 0.00015674 $ 0.00015674 24J Tinggi $ 0.00018314$ 0.00018314 $ 0.00018314 Sepanjang Masa $ 0.01905349$ 0.01905349 $ 0.01905349 Harga Terendah $ 0.00007948$ 0.00007948 $ 0.00007948 Perubahan Harga (1J) -0.31% Perubahan Harga (1D) -11.83% Perubahan Harga (7D) +4.31% Perubahan Harga (7D) +4.31%

You Looked (CIRCLE) harga masa nyata ialah $0.00016147. Sepanjang 24 jam yang lalu, CIRCLE didagangkan antara $ 0.00015674 rendah dan $ 0.00018314 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi CIRCLE sepanjang masa ialah $ 0.01905349, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00007948.

Dari segi prestasi jangka pendek, CIRCLE telah berubah sebanyak -0.31% sejak sejam yang lalu, -11.83% dalam 24 jam dan +4.31% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

You Looked (CIRCLE) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 161.00K$ 161.00K $ 161.00K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 161.00K$ 161.00K $ 161.00K Bekalan Peredaran 997.06M 997.06M 997.06M Jumlah Bekalan 997,064,545.0 997,064,545.0 997,064,545.0

Had Pasaran semasa You Looked ialah $ 161.00K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran CIRCLE ialah 997.06M, dengan jumlah bekalan sebanyak 997064545.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 161.00K.