Apakah itu Youcoin (YOU)

What is the project about? Youcoin is a decentralized protocol focusing on proof of personhood and reputation within the digital world. Designed to foster trust and authenticity without reliance on centralized entities, Youcoin introduces a revolutionary way to approach identity and reputation. Through this protocol, individuals are empowered to control their identity, build their reputation, and engage in digital interactions with confidence. What makes your project unique? Youcoin aims to reshape the landscape of identity and reputation in the digital world. By decentralizing these aspects, it removes reliance on centralized and often exclusionary systems, such as government-backed identification or credit scores. Its social-based verification fosters a more inclusive and human-centric approach to identity, empowering individuals and communities alike. History of your project. Youcoin development began 6 months ago, with a public announcement and token launch on 3 Aug 2023. What’s next for your project? In Aug 2023, our whitepaper with detailed technical implementation will be released, along with a PoC detailing how our reputation protocol works. Efforts to bring ecosystem partners on board will also begin. What can your token be used for? The YOU token is designed to have governance properties, empowering users by giving them a say over the future of the protocol. After launch, the YOU core contributors will collaborate with the community and ecosystem partners on key decisions and future initiatives for the protocol and token.

MEXC ialah pertukaran mata wang kripto terkemuka yang dipercayai oleh lebih 10 juta pengguna di seluruh dunia. Ia terkenal sebagai pertukaran dengan pemilihan token terluas, penyenaraian token terpantas, dan yuran perdagangan terendah dalam pasaran. Sertai MEXC sekarang untuk mengalami likuiditi peringkat teratas dan yuran yang paling kompetitif dalam pasaran!

Youcoin (YOU) Sumber Laman Web Rasmi

Youcoin Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Youcoin (YOU) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Youcoin (YOU) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Youcoin.

Semak Youcoin ramalan harga sekarang!

YOU kepada Mata Wang Tempatan

Cuba Penukar

Tokenomik Youcoin (YOU)

Memahami tokenomik Youcoin (YOU) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token YOU dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Youcoin (YOU) Berapakah nilai Youcoin (YOU) hari ini? Harga langsung YOU dalam USD ialah 0 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa YOU ke USD? $ 0 . Lihat Harga semasa YOU ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran Youcoin? Had pasaran untuk YOU ialah $ 34.74K USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran YOU? Bekalan edaran YOU ialah 1.00B USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) YOU? YOU mencapai harga ATH sebanyak 0.00313123 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa YOU? YOU melihat harga ATL sebanyak 0 USD . Berapakah jumlah dagangan YOU? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk YOUialah -- USD . Adakah YOU akan naik lebih tinggi tahun ini? YOU mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak YOUramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

Youcoin (YOU) Kemas Kini Industri Penting