$Younes is a community meme token embodiment of Younes, a martial arts comedy superstar. It’s YvY. Younes thrives on its own absurdity. It’s not about making sense; it’s about making a statement. Younes is a beacon of individuality. Being the main character, letting your intrusive thoughts win, leaning into the the voice in your head - we are ascended. We aren't afraid of being ridiculous, we embrace it.
Tokenomik YOUNES (YOUNES): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan
Memahami tokenomik YOUNES (YOUNES) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.
Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:
Jumlah Bekalan:
Bilangan maksimum token YOUNES yang telah atau akan dicipta.
Bekalan Edaran:
Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.
Bekalan Maks:
Had tetap tentang bilangan token YOUNES yang boleh wujud secara keseluruhan.
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.
Kadar Inflasi:
Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.
Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?
Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.
Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.
Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.
FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.
Setelah anda memahami tokenomik YOUNES, terokai YOUNES harga langsung token!
