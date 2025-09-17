Lagi Mengenai YBO

Young Boys Fan Token Logo

Young Boys Fan Token Harga (YBO)

Tidak tersenarai

1 YBO ke USD Harga Langsung:

$0.050798
$0.050798$0.050798
+4.70%1D
USD
Young Boys Fan Token (YBO) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 16:58:48 (UTC+8)

Young Boys Fan Token (YBO) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.04849242
$ 0.04849242$ 0.04849242
24J Rendah
$ 0.050804
$ 0.050804$ 0.050804
24J Tinggi

$ 0.04849242
$ 0.04849242$ 0.04849242

$ 0.050804
$ 0.050804$ 0.050804

$ 6.44
$ 6.44$ 6.44

$ 0.04832843
$ 0.04832843$ 0.04832843

+0.01%

+4.75%

-2.08%

-2.08%

Young Boys Fan Token (YBO) harga masa nyata ialah $0.050798. Sepanjang 24 jam yang lalu, YBO didagangkan antara $ 0.04849242 rendah dan $ 0.050804 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi YBO sepanjang masa ialah $ 6.44, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.04832843.

Dari segi prestasi jangka pendek, YBO telah berubah sebanyak +0.01% sejak sejam yang lalu, +4.75% dalam 24 jam dan -2.08% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Young Boys Fan Token (YBO) Maklumat Pasaran

$ 60.84K
$ 60.84K$ 60.84K

--
----

$ 253.99K
$ 253.99K$ 253.99K

1.20M
1.20M 1.20M

5,000,000.0
5,000,000.0 5,000,000.0

Had Pasaran semasa Young Boys Fan Token ialah $ 60.84K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran YBO ialah 1.20M, dengan jumlah bekalan sebanyak 5000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 253.99K.

Young Boys Fan Token (YBO) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga Young Boys Fan Token kepada USD adalah $ +0.00230376.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga Young Boys Fan Token kepada USD adalah $ -0.0124291936.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga Young Boys Fan Token kepada USD adalah $ -0.0199676778.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga Young Boys Fan Token kepada USD adalah $ 0.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.00230376+4.75%
30 Hari$ -0.0124291936-24.46%
60 Hari$ -0.0199676778-39.30%
90 Hari$ 0--

Apakah itu Young Boys Fan Token (YBO)

Young Boys Fan Token Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Young Boys Fan Token (YBO) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Young Boys Fan Token (YBO) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Young Boys Fan Token.

Semak Young Boys Fan Token ramalan harga sekarang!

YBO kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik Young Boys Fan Token (YBO)

Memahami tokenomik Young Boys Fan Token (YBO) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token YBO dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Young Boys Fan Token (YBO)

Berapakah nilai Young Boys Fan Token (YBO) hari ini?
Harga langsung YBO dalam USD ialah 0.050798 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa YBO ke USD?
Harga semasa YBO ke USD ialah $ 0.050798. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Young Boys Fan Token?
Had pasaran untuk YBO ialah $ 60.84K USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran YBO?
Bekalan edaran YBO ialah 1.20M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) YBO?
YBO mencapai harga ATH sebanyak 6.44 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa YBO?
YBO melihat harga ATL sebanyak 0.04832843 USD.
Berapakah jumlah dagangan YBO?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk YBOialah -- USD.
Adakah YBO akan naik lebih tinggi tahun ini?
YBO mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak YBOramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 16:58:48 (UTC+8)

