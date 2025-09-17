Young Boys Fan Token (YBO) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.04849242 $ 0.04849242 $ 0.04849242 24J Rendah $ 0.050804 $ 0.050804 $ 0.050804 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.04849242$ 0.04849242 $ 0.04849242 24J Tinggi $ 0.050804$ 0.050804 $ 0.050804 Sepanjang Masa $ 6.44$ 6.44 $ 6.44 Harga Terendah $ 0.04832843$ 0.04832843 $ 0.04832843 Perubahan Harga (1J) +0.01% Perubahan Harga (1D) +4.75% Perubahan Harga (7D) -2.08% Perubahan Harga (7D) -2.08%

Young Boys Fan Token (YBO) harga masa nyata ialah $0.050798. Sepanjang 24 jam yang lalu, YBO didagangkan antara $ 0.04849242 rendah dan $ 0.050804 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi YBO sepanjang masa ialah $ 6.44, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.04832843.

Dari segi prestasi jangka pendek, YBO telah berubah sebanyak +0.01% sejak sejam yang lalu, +4.75% dalam 24 jam dan -2.08% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Young Boys Fan Token (YBO) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 60.84K$ 60.84K $ 60.84K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 253.99K$ 253.99K $ 253.99K Bekalan Peredaran 1.20M 1.20M 1.20M Jumlah Bekalan 5,000,000.0 5,000,000.0 5,000,000.0

Had Pasaran semasa Young Boys Fan Token ialah $ 60.84K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran YBO ialah 1.20M, dengan jumlah bekalan sebanyak 5000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 253.99K.