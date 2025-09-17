your outie (OUTIE) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.00123193$ 0.00123193 $ 0.00123193 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -0.47% Perubahan Harga (1D) -4.65% Perubahan Harga (7D) +9.71% Perubahan Harga (7D) +9.71%

your outie (OUTIE) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, OUTIE didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi OUTIE sepanjang masa ialah $ 0.00123193, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, OUTIE telah berubah sebanyak -0.47% sejak sejam yang lalu, -4.65% dalam 24 jam dan +9.71% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

your outie (OUTIE) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 22.30K$ 22.30K $ 22.30K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 22.30K$ 22.30K $ 22.30K Bekalan Peredaran 999.13M 999.13M 999.13M Jumlah Bekalan 999,132,331.010581 999,132,331.010581 999,132,331.010581

Had Pasaran semasa your outie ialah $ 22.30K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran OUTIE ialah 999.13M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999132331.010581. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 22.30K.