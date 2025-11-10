BursaDEX+
Harga Yourself langsung hari ini ialah 0.0001656 USD.YOURSELF modal pasaran ialah 165,503 USD. Jejaki masa nyata YOURSELF kepada USD kemas kini harga, carta langsung, topi pasaran, volum 24 jam dan banyak lagi dalam Malaysia!

Lagi Mengenai YOURSELF

Maklumat Harga YOURSELF

Apakah YOURSELF

Laman Web Rasmi YOURSELF

Tokenomik YOURSELF

Ramalan Harga YOURSELF

Yourself Logo

Yourself Harga (YOURSELF)

Tidak tersenarai

1 YOURSELF ke USD Harga Langsung:

$0.0001656
+22.70%1D
mexc
Data token ini diperoleh daripada pihak ketiga. MEXC bertindak semata-mata sebagai pengumpul maklumat. Terokai token-token lain yang tersenarai di pasaran Spot MEXC!
USD
Yourself (YOURSELF) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 03:35:38 (UTC+8)

Yourself Harga Hari Ini

Harga langsung Yourself (YOURSELF) hari ini ialah $ 0.0001656, dengan 22.74% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa YOURSELF kepada USD penukaran adalah $ 0.0001656 setiap YOURSELF.

Yourself kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 165,503, dengan bekalan edaran sebanyak 999.44M YOURSELF. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, YOURSELF didagangkan antara $ 0.00013374 (rendah) dan $ 0.0001663 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00146841, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.000104.

Dalam prestasi jangka pendek, YOURSELF dipindahkan +1.30% dalam sejam terakhir dan -47.50% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Yourself (YOURSELF) Maklumat Pasaran

$ 165.50K
--
$ 165.50K
999.44M
999,440,972.6190753
Had Pasaran semasa Yourself ialah $ 165.50K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran YOURSELF ialah 999.44M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999440972.6190753. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 165.50K.

Yourself Sejarah Harga USD

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.00013374
24J Rendah
$ 0.0001663
24J Tinggi

$ 0.00013374
$ 0.0001663
$ 0.00146841
$ 0.000104
+1.30%

+22.74%

-47.50%

-47.50%

Yourself (YOURSELF) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga Yourself kepada USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga Yourself kepada USD adalah $ -0.0001247090.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga Yourself kepada USD adalah $ -0.0001241674.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga Yourself kepada USD adalah $ -0.00009034555551065466.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0+22.74%
30 Hari$ -0.0001247090-75.30%
60 Hari$ -0.0001241674-74.98%
90 Hari$ -0.00009034555551065466-35.29%

Ramalan Harga untuk Yourself

Yourself (YOURSELF) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun)
Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran YOURSELF pada tahun 2030 ialah $ -- dengan kadar pertumbuhan 0.00%.
Yourself (YOURSELF) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun)

Pada tahun 2040, harga Yourself berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ --.

Alat MEXC
Untuk unjuran senario masa nyata dan analisis yang lebih diperibadikan, pengguna boleh menggunakan Alat Ramalan Harga dan Wawasan Pasaran AI MEXC.
Penafian: Senario ini adalah ilustrasi dan pendidikan; mata wang kripto tidak menentu—menjalankan penyelidikan anda sendiri (DYOR) sebelum membuat keputusan.
Ingin tahu berapa harga Yourself yang akan dicapai pada 2025–2026? Lawati halaman Ramalan Harga kami untuk YOURSELF ramalan harga bagi tahun 2025–2026 dengan mengklik Yourself Ramalan Harga.

Apakah itu Yourself (YOURSELF)

You are the product. Your mind is the tech. Long the most undervalued asset to exist, your true potential. The more you believe, the more valuable you become. Everyone comes in with a different level of self belief. But everyone has a desire to increase it. Whatever yours currently is, consider Yourself as a personal experiment

Start by believing in Yourself just enough to where it feels safe to you. Then allow your mind to lean into a bit of discomfort. Visualize what your reality would look like if you were to actualize your full potential

Let your imagination run wild. Feel the doubt start to creep in. But don't try to run away. Sit with the emotion. Tell your subconscious that you are actually capable of achieving your dreams. That if you can see it in your head, you can be it in your life

There will be days where you'll want to give up. To retreat back to what's familiar. Your only job with this experiment is to stay the course. Embrace the early volatility of your self belief. Consistently choose to not give up despite your false self telling you that you're not meant for greatness

Then just see what happens. Can you make it a week? Months? Years? How could you actually look, think, and feel if you finally committed to betting on Yourself?

Are you willing to hold strong and find out?

MEXC ialah pertukaran mata wang kripto terkemuka yang dipercayai oleh lebih 10 juta pengguna di seluruh dunia. Ia terkenal sebagai pertukaran dengan pemilihan token terluas, penyenaraian token terpantas, dan yuran perdagangan terendah dalam pasaran. Sertai MEXC sekarang untuk mengalami likuiditi peringkat teratas dan yuran yang paling kompetitif dalam pasaran!

Yourself (YOURSELF) Sumber

Laman Web Rasmi

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Yourself

Berapakah nilai 1 Yourself pada tahun 2030?
Jika Yourself berkembang pada kadar tahunan 5%, nilai anggarannya boleh mencecah sekitar $-- menjelang 2026, $-- menjelang 2030, $-- menjelang 2035, dan $-- menjelang 2040. Angka-angka ini menggambarkan senario pertumbuhan berganda yang stabil, namun harga masa hadapan yang sebenar akan bergantung pada tahap penerimaan pasaran, perkembangan peraturan, dan keadaan makroekonomi. Anda boleh melihat jadual unjuran penuh di bawah untuk butiran terperinci tahun demi tahun bagi harga Yourself berpotensi dan jangkaan ROI.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 03:35:38 (UTC+8)

Yourself (YOURSELF) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
11-08 07:05:00Kemas Kini Industri
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Kemas Kini Industri
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Kemas Kini Industri
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Kemas Kini Industri
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Kemas Kini Industri
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Kemas Kini Industri
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

