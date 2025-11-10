Yourself Harga Hari Ini

Harga langsung Yourself (YOURSELF) hari ini ialah $ 0.0001656, dengan 22.74% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa YOURSELF kepada USD penukaran adalah $ 0.0001656 setiap YOURSELF.

Yourself kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 165,503, dengan bekalan edaran sebanyak 999.44M YOURSELF. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, YOURSELF didagangkan antara $ 0.00013374 (rendah) dan $ 0.0001663 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00146841, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.000104.

Dalam prestasi jangka pendek, YOURSELF dipindahkan +1.30% dalam sejam terakhir dan -47.50% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Yourself (YOURSELF) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 165.50K$ 165.50K $ 165.50K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 165.50K$ 165.50K $ 165.50K Bekalan Peredaran 999.44M 999.44M 999.44M Jumlah Bekalan 999,440,972.6190753 999,440,972.6190753 999,440,972.6190753

Had Pasaran semasa Yourself ialah $ 165.50K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran YOURSELF ialah 999.44M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999440972.6190753. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 165.50K.