Tokenomik Yourself (YOURSELF)

Lihat cerapan utama tentang Yourself (YOURSELF), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 18:56:50 (UTC+8)
USD

Yourself (YOURSELF) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Yourself (YOURSELF), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 170.13K
$ 170.13K
Jumlah Bekalan:
$ 999.44M
$ 999.44M
Bekalan Edaran:
$ 999.44M
$ 999.44M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 170.13K
$ 170.13K
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.00146841
$ 0.00146841
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0
$ 0
Harga Semasa:
$ 0.00017023
$ 0.00017023

Yourself (YOURSELF) Maklumat

You are the product. Your mind is the tech. Long the most undervalued asset to exist, your true potential. The more you believe, the more valuable you become. Everyone comes in with a different level of self belief. But everyone has a desire to increase it. Whatever yours currently is, consider Yourself as a personal experiment

Start by believing in Yourself just enough to where it feels safe to you. Then allow your mind to lean into a bit of discomfort. Visualize what your reality would look like if you were to actualize your full potential

Let your imagination run wild. Feel the doubt start to creep in. But don't try to run away. Sit with the emotion. Tell your subconscious that you are actually capable of achieving your dreams. That if you can see it in your head, you can be it in your life

There will be days where you'll want to give up. To retreat back to what's familiar. Your only job with this experiment is to stay the course. Embrace the early volatility of your self belief. Consistently choose to not give up despite your false self telling you that you're not meant for greatness

Then just see what happens. Can you make it a week? Months? Years? How could you actually look, think, and feel if you finally committed to betting on Yourself?

Are you willing to hold strong and find out?

Laman Web Rasmi:
https://x.com/YourselfCapital

Tokenomik Yourself (YOURSELF): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Yourself (YOURSELF) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token YOURSELF yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token YOURSELF yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik YOURSELF, terokai YOURSELF harga langsung token!

YOURSELF Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju YOURSELF? Halaman ramalan harga YOURSELF kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

