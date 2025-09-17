Apakah itu Youwho (YOU)

The Youwho is an Crypto-Based On-Demand Services Ecosystem powered by blockchain. The platform allows people to obtain services from providers worldwide and pay with crypto. Simultaneously, it’s a decentralized marketplace platform. So, many different professionals like mechanics, cleaners, plumbers, electricians, doctors, nurses, engineers, designers, software programmers, architects, tutors and so many more professions can use it to earn a living full-time or part-time. Also, the developers plan to divide the store into a hard store and a soft store. As a result, clients could buy and sell tangible and intangible goods from one another. The YOU is a BEP20 (BSC) token serving as an integral part of the Youwho’s system. So, the team plans to reward early adopters and testers. Moreover, users will be able to claim a share of the platform’s fees. Also, token-holders can vote inside the DAO and participate in the arbitration to solve buyer-seller disputes. Besides, the management aims to provide $YOU with a bridge among BSC, Avalanche, Polygon, and Ethereum blockchains.

Tokenomik Youwho (YOU)

Memahami tokenomik Youwho (YOU) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token YOU dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Youwho (YOU) Berapakah nilai Youwho (YOU) hari ini? Harga langsung YOU dalam USD ialah 0 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa YOU ke USD? $ 0 . Lihat Harga semasa YOU ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran Youwho? Had pasaran untuk YOU ialah $ 381.06K USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran YOU? Bekalan edaran YOU ialah 488.06M USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) YOU? YOU mencapai harga ATH sebanyak 0.00326828 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa YOU? YOU melihat harga ATL sebanyak 0 USD . Berapakah jumlah dagangan YOU? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk YOUialah -- USD . Adakah YOU akan naik lebih tinggi tahun ini? YOU mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak YOUramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

