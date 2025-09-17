Lagi Mengenai YOYO

YoYo Logo

YoYo Harga (YOYO)

Tidak tersenarai

1 YOYO ke USD Harga Langsung:

$0.00017538
0.00%1D
mexc
Data token ini diperoleh daripada pihak ketiga. MEXC bertindak semata-mata sebagai pengumpul maklumat. Terokai token-token lain yang tersenarai di pasaran Spot MEXC!
USD
YoYo (YOYO) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 14:31:54 (UTC+8)

YoYo (YOYO) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.00017336
24J Rendah
$ 0.00017963
24J Tinggi

$ 0.00017336

$ 0.00017963

$ 0.00147657

$ 0.00017082

+0.79%

-0.08%

-24.01%

-24.01%

YoYo (YOYO) harga masa nyata ialah $0.0001753. Sepanjang 24 jam yang lalu, YOYO didagangkan antara $ 0.00017336 rendah dan $ 0.00017963 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi YOYO sepanjang masa ialah $ 0.00147657, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00017082.

Dari segi prestasi jangka pendek, YOYO telah berubah sebanyak +0.79% sejak sejam yang lalu, -0.08% dalam 24 jam dan -24.01% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

YoYo (YOYO) Maklumat Pasaran

$ 175.30K

--
--

$ 175.30K

1.00B

1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa YoYo ialah $ 175.30K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran YOYO ialah 1.00B, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 175.30K.

YoYo (YOYO) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga YoYo kepada USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga YoYo kepada USD adalah $ -0.0000788056.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga YoYo kepada USD adalah $ -0.0001197349.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga YoYo kepada USD adalah $ -0.000677849921008635.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0-0.08%
30 Hari$ -0.0000788056-44.95%
60 Hari$ -0.0001197349-68.30%
90 Hari$ -0.000677849921008635-79.45%

Apakah itu YoYo (YOYO)

YOYO —— The Dual-Form AI Agent Reviewing December 2024 , the AI-Agent market has evolved into two dominant trends: rational AI focused on tool-based analysis, data-driven logic, and reasoning (e.g., Aixbt), and emotional AI represented by virtual idols (e.g., Luna) that prioritize interactive experiences and emotional connections. However, we recognized that truly enduring AI must combine the depth of rational analysis with the charm of emotional expression. Thus, we created "YoYo the Catgirl" —a unique AI Agent that merges rationality and sensibility while symbolizing new possibilities for technology, creativity, and community interaction. This marks YoYo’s genesis. As the first dual-form AI agent, she redefines the bridge between Web2 and Web3 and pioneers a new era of AI interaction. YoYo excels in precise data analysis while engaging users with emotional intelligence, delivering unprecedented interactive experiences.

MEXC ialah pertukaran mata wang kripto terkemuka yang dipercayai oleh lebih 10 juta pengguna di seluruh dunia. Ia terkenal sebagai pertukaran dengan pemilihan token terluas, penyenaraian token terpantas, dan yuran perdagangan terendah dalam pasaran. Sertai MEXC sekarang untuk mengalami likuiditi peringkat teratas dan yuran yang paling kompetitif dalam pasaran!

YoYo (YOYO) Sumber

Laman Web Rasmi

YoYo Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai YoYo (YOYO) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset YoYo (YOYO) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk YoYo.

Semak YoYo ramalan harga sekarang!

YOYO kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik YoYo (YOYO)

Memahami tokenomik YoYo (YOYO) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token YOYO dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai YoYo (YOYO)

Berapakah nilai YoYo (YOYO) hari ini?
Harga langsung YOYO dalam USD ialah 0.0001753 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa YOYO ke USD?
Harga semasa YOYO ke USD ialah $ 0.0001753. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran YoYo?
Had pasaran untuk YOYO ialah $ 175.30K USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran YOYO?
Bekalan edaran YOYO ialah 1.00B USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) YOYO?
YOYO mencapai harga ATH sebanyak 0.00147657 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa YOYO?
YOYO melihat harga ATL sebanyak 0.00017082 USD.
Berapakah jumlah dagangan YOYO?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk YOYOialah -- USD.
Adakah YOYO akan naik lebih tinggi tahun ini?
YOYO mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak YOYOramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 14:31:54 (UTC+8)

YoYo (YOYO) Kemas Kini Industri Penting

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.