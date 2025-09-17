YoYo (YOYO) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.00017336 $ 0.00017336 $ 0.00017336 24J Rendah $ 0.00017963 $ 0.00017963 $ 0.00017963 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.00017336$ 0.00017336 $ 0.00017336 24J Tinggi $ 0.00017963$ 0.00017963 $ 0.00017963 Sepanjang Masa $ 0.00147657$ 0.00147657 $ 0.00147657 Harga Terendah $ 0.00017082$ 0.00017082 $ 0.00017082 Perubahan Harga (1J) +0.79% Perubahan Harga (1D) -0.08% Perubahan Harga (7D) -24.01% Perubahan Harga (7D) -24.01%

YoYo (YOYO) harga masa nyata ialah $0.0001753. Sepanjang 24 jam yang lalu, YOYO didagangkan antara $ 0.00017336 rendah dan $ 0.00017963 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi YOYO sepanjang masa ialah $ 0.00147657, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00017082.

Dari segi prestasi jangka pendek, YOYO telah berubah sebanyak +0.79% sejak sejam yang lalu, -0.08% dalam 24 jam dan -24.01% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

YoYo (YOYO) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 175.30K$ 175.30K $ 175.30K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 175.30K$ 175.30K $ 175.30K Bekalan Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa YoYo ialah $ 175.30K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran YOYO ialah 1.00B, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 175.30K.