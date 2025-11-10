Yucky Harga Hari Ini

Harga langsung Yucky (YUCKY) hari ini ialah $ 0.00002555, dengan 0.90% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa YUCKY kepada USD penukaran adalah $ 0.00002555 setiap YUCKY.

Yucky kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 25,551, dengan bekalan edaran sebanyak 999.95M YUCKY. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, YUCKY didagangkan antara $ 0.00002527 (rendah) dan $ 0.00002578 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00041464, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00002417.

Dalam prestasi jangka pendek, YUCKY dipindahkan -- dalam sejam terakhir dan -30.15% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Yucky (YUCKY) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 25.55K$ 25.55K $ 25.55K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 25.55K$ 25.55K $ 25.55K Bekalan Peredaran 999.95M 999.95M 999.95M Jumlah Bekalan 999,954,465.137938 999,954,465.137938 999,954,465.137938

