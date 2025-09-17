Yukie (YUKIE) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.0006358$ 0.0006358 $ 0.0006358 Harga Terendah $ 0.00000642$ 0.00000642 $ 0.00000642 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) -- Perubahan Harga (7D) +11.53% Perubahan Harga (7D) +11.53%

Yukie (YUKIE) harga masa nyata ialah $0.00001109. Sepanjang 24 jam yang lalu, YUKIE didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi YUKIE sepanjang masa ialah $ 0.0006358, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00000642.

Dari segi prestasi jangka pendek, YUKIE telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -- dalam 24 jam dan +11.53% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Yukie (YUKIE) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 11.08K$ 11.08K $ 11.08K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 11.08K$ 11.08K $ 11.08K Bekalan Peredaran 999.57M 999.57M 999.57M Jumlah Bekalan 999,570,003.629545 999,570,003.629545 999,570,003.629545

Had Pasaran semasa Yukie ialah $ 11.08K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran YUKIE ialah 999.57M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999570003.629545. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 11.08K.