Yuku AI (YUKU) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0.00443174 $ 0.00443174 $ 0.00443174 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0.00443174$ 0.00443174 $ 0.00443174 Sepanjang Masa $ 0.008205$ 0.008205 $ 0.008205 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) +1,038.80% Perubahan Harga (7D) +54.70% Perubahan Harga (7D) +54.70%

Yuku AI (YUKU) harga masa nyata ialah $0.00436559. Sepanjang 24 jam yang lalu, YUKU didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0.00443174 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi YUKU sepanjang masa ialah $ 0.008205, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, YUKU telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, +1,038.80% dalam 24 jam dan +54.70% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Yuku AI (YUKU) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 1.01M$ 1.01M $ 1.01M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 4.27M$ 4.27M $ 4.27M Bekalan Peredaran 231.95M 231.95M 231.95M Jumlah Bekalan 977,958,011.9933176 977,958,011.9933176 977,958,011.9933176

Had Pasaran semasa Yuku AI ialah $ 1.01M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran YUKU ialah 231.95M, dengan jumlah bekalan sebanyak 977958011.9933176. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 4.27M.