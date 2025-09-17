Lagi Mengenai YUKU

Maklumat Harga YUKU

Kertas putih YUKU

Laman Web Rasmi YUKU

Tokenomik YUKU

Ramalan Harga YUKU

Peroleh

Airdrop+

Berita

Blog

Ketahui

Yuku AI Logo

Yuku AI Harga (YUKU)

Tidak tersenarai

1 YUKU ke USD Harga Langsung:

$0.00436559
$0.00436559$0.00436559
+1,038.70%1D
mexc
Data token ini diperoleh daripada pihak ketiga. MEXC bertindak semata-mata sebagai pengumpul maklumat. Terokai token-token lain yang tersenarai di pasaran Spot MEXC!
USD
Yuku AI (YUKU) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 14:32:02 (UTC+8)

Yuku AI (YUKU) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0
$ 0$ 0
24J Rendah
$ 0.00443174
$ 0.00443174$ 0.00443174
24J Tinggi

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00443174
$ 0.00443174$ 0.00443174

$ 0.008205
$ 0.008205$ 0.008205

$ 0
$ 0$ 0

--

+1,038.80%

+54.70%

+54.70%

Yuku AI (YUKU) harga masa nyata ialah $0.00436559. Sepanjang 24 jam yang lalu, YUKU didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0.00443174 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi YUKU sepanjang masa ialah $ 0.008205, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, YUKU telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, +1,038.80% dalam 24 jam dan +54.70% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Yuku AI (YUKU) Maklumat Pasaran

$ 1.01M
$ 1.01M$ 1.01M

--
----

$ 4.27M
$ 4.27M$ 4.27M

231.95M
231.95M 231.95M

977,958,011.9933176
977,958,011.9933176 977,958,011.9933176

Had Pasaran semasa Yuku AI ialah $ 1.01M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran YUKU ialah 231.95M, dengan jumlah bekalan sebanyak 977958011.9933176. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 4.27M.

Yuku AI (YUKU) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga Yuku AI kepada USD adalah $ +0.00398224.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga Yuku AI kepada USD adalah $ +0.0009552015.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga Yuku AI kepada USD adalah $ +0.0000564959.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga Yuku AI kepada USD adalah $ 0.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.00398224+1,038.80%
30 Hari$ +0.0009552015+21.88%
60 Hari$ +0.0000564959+1.29%
90 Hari$ 0--

Apakah itu Yuku AI (YUKU)

Yuku AI is a Web3 platform aiming to revolutionize digital experiences. Through NFT aggregation, our 3D Metaverse, and AI avatar technology, Yuku is pioneering immersive and interactive virtual environments. The Yuku Ecosystem includes a thriving NFT Marketplace built on the Internet Computer, a customizable 3D metaverse, an AI decentralized identity protocol, multi-agent collaborative networks, and solutions for safeguarding your data’s privacy.

MEXC ialah pertukaran mata wang kripto terkemuka yang dipercayai oleh lebih 10 juta pengguna di seluruh dunia. Ia terkenal sebagai pertukaran dengan pemilihan token terluas, penyenaraian token terpantas, dan yuran perdagangan terendah dalam pasaran. Sertai MEXC sekarang untuk mengalami likuiditi peringkat teratas dan yuran yang paling kompetitif dalam pasaran!

Yuku AI (YUKU) Sumber

Kertas putih
Laman Web Rasmi

Yuku AI Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Yuku AI (YUKU) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Yuku AI (YUKU) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Yuku AI.

Semak Yuku AI ramalan harga sekarang!

YUKU kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik Yuku AI (YUKU)

Memahami tokenomik Yuku AI (YUKU) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token YUKU dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Yuku AI (YUKU)

Berapakah nilai Yuku AI (YUKU) hari ini?
Harga langsung YUKU dalam USD ialah 0.00436559 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa YUKU ke USD?
Harga semasa YUKU ke USD ialah $ 0.00436559. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Yuku AI?
Had pasaran untuk YUKU ialah $ 1.01M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran YUKU?
Bekalan edaran YUKU ialah 231.95M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) YUKU?
YUKU mencapai harga ATH sebanyak 0.008205 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa YUKU?
YUKU melihat harga ATL sebanyak 0 USD.
Berapakah jumlah dagangan YUKU?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk YUKUialah -- USD.
Adakah YUKU akan naik lebih tinggi tahun ini?
YUKU mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak YUKUramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 14:32:02 (UTC+8)

Yuku AI (YUKU) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.