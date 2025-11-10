Tokenomik YULI (YULI)
YULI (YULI) Tokenomik & Analisis Harga
Teroka tokenomik utama dan data harga untuk YULI (YULI), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.
YULI (YULI) Maklumat
Yuliverse is the global leader in Web3 location-based alternative reality games (Web3 version of Pokémon GO) with nearly 1M Twitter and 300K discord community.
Yuliverse now comprises of Yuliverse the gaming app and YuliGO, a Mini Dapp based on Kaia, a chain developed by communication giants LINE and Kakao.
YuliGO is a transformative location-based gamified social content platform, drawing inspiration from Xiaohongshu and WeChat Moments. Designed for web3 enthusiasts, Yuliverse empowers users to turn shared moments into tokenized assets, allowing everyone to earn from the network using the official token, $YULI.
Tokenomik YULI (YULI): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan
Memahami tokenomik YULI (YULI) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.
Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:
Jumlah Bekalan:
Bilangan maksimum token YULI yang telah atau akan dicipta.
Bekalan Edaran:
Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.
Bekalan Maks:
Had tetap tentang bilangan token YULI yang boleh wujud secara keseluruhan.
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.
Kadar Inflasi:
Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.
Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?
Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.
Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.
Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.
FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.
Setelah anda memahami tokenomik YULI, terokai YULI harga langsung token!
