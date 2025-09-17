Lagi Mengenai $YUMI

Yumi Logo

Yumi Harga ($YUMI)

Tidak tersenarai

1 $YUMI ke USD Harga Langsung:

--
----
0.00%1D
Data token ini diperoleh daripada pihak ketiga.
USD
Yumi ($YUMI) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 20:02:20 (UTC+8)

Yumi ($YUMI) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0
$ 0$ 0
24J Rendah
$ 0
$ 0$ 0
24J Tinggi

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00728927
$ 0.00728927$ 0.00728927

$ 0
$ 0$ 0

--

--

+7.21%

+7.21%

Yumi ($YUMI) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, $YUMI didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi $YUMI sepanjang masa ialah $ 0.00728927, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, $YUMI telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -- dalam 24 jam dan +7.21% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Yumi ($YUMI) Maklumat Pasaran

$ 34.42K
$ 34.42K$ 34.42K

--
----

$ 34.42K
$ 34.42K$ 34.42K

833.41M
833.41M 833.41M

833,405,206.372559
833,405,206.372559 833,405,206.372559

Had Pasaran semasa Yumi ialah $ 34.42K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran $YUMI ialah 833.41M, dengan jumlah bekalan sebanyak 833405206.372559. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 34.42K.

Yumi ($YUMI) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga Yumi kepada USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga Yumi kepada USD adalah $ 0.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga Yumi kepada USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga Yumi kepada USD adalah $ 0.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0--
30 Hari$ 0+22.58%
60 Hari$ 0+15.67%
90 Hari$ 0--

Apakah itu Yumi ($YUMI)

Our project is about a dog named YUMI. The deployer of the project actually owns the dog in real life. The purpose of this project is to one give investors a safe community to invest in as well as sharing the funny, lovable videos and artwork of YUMI to the Solana ecosystem. We are currently working on a website update, and adding utility to our token through a collaborative partnership with a bigger token. We also are working on a game as well.

MEXC ialah pertukaran mata wang kripto terkemuka yang dipercayai oleh lebih 10 juta pengguna di seluruh dunia.

Yumi ($YUMI) Sumber

Laman Web Rasmi

Yumi Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Yumi ($YUMI) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Yumi ($YUMI) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Yumi.

Semak Yumi ramalan harga sekarang!

$YUMI kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik Yumi ($YUMI)

Memahami tokenomik Yumi ($YUMI) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token $YUMI dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Yumi ($YUMI)

Berapakah nilai Yumi ($YUMI) hari ini?
Harga langsung $YUMI dalam USD ialah 0 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa $YUMI ke USD?
Harga semasa $YUMI ke USD ialah $ 0. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Yumi?
Had pasaran untuk $YUMI ialah $ 34.42K USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran $YUMI?
Bekalan edaran $YUMI ialah 833.41M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) $YUMI?
$YUMI mencapai harga ATH sebanyak 0.00728927 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa $YUMI?
$YUMI melihat harga ATL sebanyak 0 USD.
Berapakah jumlah dagangan $YUMI?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk $YUMIialah -- USD.
Adakah $YUMI akan naik lebih tinggi tahun ini?
$YUMI mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak $YUMIramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.