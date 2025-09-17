Yuna AI (YUNA) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.00136538$ 0.00136538 $ 0.00136538 Harga Terendah $ 0.0000076$ 0.0000076 $ 0.0000076 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) -- Perubahan Harga (7D) +7.27% Perubahan Harga (7D) +7.27%

Yuna AI (YUNA) harga masa nyata ialah $0.00001289. Sepanjang 24 jam yang lalu, YUNA didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi YUNA sepanjang masa ialah $ 0.00136538, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.0000076.

Dari segi prestasi jangka pendek, YUNA telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -- dalam 24 jam dan +7.27% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Yuna AI (YUNA) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 12.89K$ 12.89K $ 12.89K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 12.89K$ 12.89K $ 12.89K Bekalan Peredaran 999.61M 999.61M 999.61M Jumlah Bekalan 999,606,320.466244 999,606,320.466244 999,606,320.466244

Had Pasaran semasa Yuna AI ialah $ 12.89K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran YUNA ialah 999.61M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999606320.466244. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 12.89K.