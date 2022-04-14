Tokenomik Yuna AI (YUNA)

Tokenomik Yuna AI (YUNA)

Lihat cerapan utama tentang Yuna AI (YUNA), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
Yuna AI (YUNA) Maklumat

Yuna is an AI trend-fund manager that automatically monitors X (Twitter) for emerging trends and launches tokens based on them. Using advanced data analysis algorithms, Yuna creates investment proposals that go through 30-minute community voting. After approval, Yuna automatically creates and launches tokens on PumpFun, securing first position and maximizing profits. All profits are distributed between $YUNA token buybacks and fund growth for future deals. During the beta phase, voting is open to everyone, but this feature will become exclusive to $YUNA holders in the future. Join the first fully automated AI trend-fund where artificial intelligence and community wisdom create unique investment opportunities.

Laman Web Rasmi:
https://yuna.vc/

Yuna AI (YUNA) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Yuna AI (YUNA), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 12.89K
Jumlah Bekalan:
$ 999.61M
Bekalan Edaran:
$ 999.61M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 12.89K
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.00136538
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0
Harga Semasa:
$ 0
Tokenomik Yuna AI (YUNA): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Yuna AI (YUNA) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token YUNA yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token YUNA yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik YUNA, terokai YUNA harga langsung token!

YUNA Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju YUNA? Halaman ramalan harga YUNA kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Beli kripto dengan hanya 1 USDT: Cara termudah anda untuk kripto!

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.