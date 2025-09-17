Yuna Bite (YUNA) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0$ 0 $ 0 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -0.14% Perubahan Harga (1D) -0.71% Perubahan Harga (7D) -3.71% Perubahan Harga (7D) -3.71%

Yuna Bite (YUNA) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, YUNA didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi YUNA sepanjang masa ialah $ 0, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, YUNA telah berubah sebanyak -0.14% sejak sejam yang lalu, -0.71% dalam 24 jam dan -3.71% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Yuna Bite (YUNA) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 9.54K$ 9.54K $ 9.54K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 9.54K$ 9.54K $ 9.54K Bekalan Peredaran 999.47M 999.47M 999.47M Jumlah Bekalan 999,471,415.393379 999,471,415.393379 999,471,415.393379

Had Pasaran semasa Yuna Bite ialah $ 9.54K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran YUNA ialah 999.47M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999471415.393379. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 9.54K.