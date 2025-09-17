Lagi Mengenai YUNA

Yuna Bite Harga (YUNA)

Tidak tersenarai

1 YUNA ke USD Harga Langsung:

--
----
-0.70%1D
USD
Yuna Bite (YUNA) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 16:58:55 (UTC+8)

Yuna Bite (YUNA) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0
$ 0$ 0
24J Rendah
$ 0
$ 0$ 0
24J Tinggi

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.14%

-0.71%

-3.71%

-3.71%

Yuna Bite (YUNA) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, YUNA didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi YUNA sepanjang masa ialah $ 0, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, YUNA telah berubah sebanyak -0.14% sejak sejam yang lalu, -0.71% dalam 24 jam dan -3.71% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Yuna Bite (YUNA) Maklumat Pasaran

$ 9.54K
$ 9.54K$ 9.54K

--
----

$ 9.54K
$ 9.54K$ 9.54K

999.47M
999.47M 999.47M

999,471,415.393379
999,471,415.393379 999,471,415.393379

Had Pasaran semasa Yuna Bite ialah $ 9.54K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran YUNA ialah 999.47M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999471415.393379. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 9.54K.

Yuna Bite (YUNA) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga Yuna Bite kepada USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga Yuna Bite kepada USD adalah $ 0.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga Yuna Bite kepada USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga Yuna Bite kepada USD adalah $ 0.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0-0.71%
30 Hari$ 0+4.12%
60 Hari$ 0-73.72%
90 Hari$ 0--

Apakah itu Yuna Bite (YUNA)

YunaBite is an AI-powered nutrition intelligence platform that lets users scan any food or drink using their smartphone camera and instantly receive a detailed nutritional breakdown — including carbs, protein, sugar, fiber, vitamins, and more. Unlike traditional apps that rely on manual input and static databases, YunaBite uses computer vision and large language models (LLMs) to deliver real-time, visual, and culturally inclusive nutrition analysis. The platform is designed for everyday users, clinics, food-tech companies, and health-conscious communities — with a built-in crypto economy ($YUNA) that powers access, rewards users, and redistributes revenue back to token holders. In short: YunaBite turns food into data — instantly, intelligently, and rewardingly.

Yuna Bite (YUNA) Sumber

Kertas putih
Laman Web Rasmi

Yuna Bite Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Yuna Bite (YUNA) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Yuna Bite (YUNA) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Yuna Bite.

Semak Yuna Bite ramalan harga sekarang!

YUNA kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik Yuna Bite (YUNA)

Memahami tokenomik Yuna Bite (YUNA) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token YUNA dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Yuna Bite (YUNA)

Berapakah nilai Yuna Bite (YUNA) hari ini?
Harga langsung YUNA dalam USD ialah 0 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa YUNA ke USD?
Harga semasa YUNA ke USD ialah $ 0. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Yuna Bite?
Had pasaran untuk YUNA ialah $ 9.54K USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran YUNA?
Bekalan edaran YUNA ialah 999.47M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) YUNA?
YUNA mencapai harga ATH sebanyak 0 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa YUNA?
YUNA melihat harga ATL sebanyak 0 USD.
Berapakah jumlah dagangan YUNA?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk YUNAialah -- USD.
Adakah YUNA akan naik lebih tinggi tahun ini?
YUNA mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak YUNAramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 16:58:55 (UTC+8)

