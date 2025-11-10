Yunai by Virtuals Harga Hari Ini

Harga langsung Yunai by Virtuals (YUNAI) hari ini ialah $ 0.00287379, dengan 3.32% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa YUNAI kepada USD penukaran adalah $ 0.00287379 setiap YUNAI.

Yunai by Virtuals kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 2,874,561, dengan bekalan edaran sebanyak 1.00B YUNAI. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, YUNAI didagangkan antara $ 0.00263156 (rendah) dan $ 0.00290348 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00559535, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00164325.

Dalam prestasi jangka pendek, YUNAI dipindahkan -0.49% dalam sejam terakhir dan -20.48% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Yunai by Virtuals (YUNAI) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 2.87M$ 2.87M $ 2.87M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 2.87M$ 2.87M $ 2.87M Bekalan Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Yunai by Virtuals ialah $ 2.87M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran YUNAI ialah 1.00B, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 2.87M.