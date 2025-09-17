Yup (YUP) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 15.55$ 15.55 $ 15.55 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -0.32% Perubahan Harga (1D) -1.74% Perubahan Harga (7D) +16.06% Perubahan Harga (7D) +16.06%

Yup (YUP) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, YUP didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi YUP sepanjang masa ialah $ 15.55, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, YUP telah berubah sebanyak -0.32% sejak sejam yang lalu, -1.74% dalam 24 jam dan +16.06% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Yup (YUP) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 42.42K$ 42.42K $ 42.42K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 73.19K$ 73.19K $ 73.19K Bekalan Peredaran 44.33M 44.33M 44.33M Jumlah Bekalan 76,499,742.0 76,499,742.0 76,499,742.0

Had Pasaran semasa Yup ialah $ 42.42K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran YUP ialah 44.33M, dengan jumlah bekalan sebanyak 76499742.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 73.19K.