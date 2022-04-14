Tokenomik YUPFUN Token (YUPFUN)
YUPFUN Token (YUPFUN) Maklumat
YUPFUN is a Solana-based meme and DeFi project that fuses viral meme culture with real decentralized finance utility. It aims to create a fun, community-driven ecosystem where users can trade, stake, and bridge tokens seamlessly across multiple liquidity pools and decentralized exchanges (DEXs) like BitStorage.finance Raydium, Orca, Meteora, PumpSwap, MintMe.com. YUPFUN isn't just about memes — it's about empowering the community with real ownership through fair launch mechanics, liquidity incentives, and cross-chain accessibility. The project also promotes creative engagement by encouraging users to create and share memes, art, and participate in community-driven events to grow the YUPFUN brand. With no VC backing, no private sales, and no hidden agendas, YUPFUN represents a true decentralized, permissionless movement blending entertainment with real blockchain functionality.
YUPFUN Token (YUPFUN) Tokenomik & Analisis Harga
Teroka tokenomik utama dan data harga untuk YUPFUN Token (YUPFUN), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.
Tokenomik YUPFUN Token (YUPFUN): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan
Memahami tokenomik YUPFUN Token (YUPFUN) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.
Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:
Jumlah Bekalan:
Bilangan maksimum token YUPFUN yang telah atau akan dicipta.
Bekalan Edaran:
Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.
Bekalan Maks:
Had tetap tentang bilangan token YUPFUN yang boleh wujud secara keseluruhan.
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.
Kadar Inflasi:
Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.
Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?
Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.
Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.
Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.
FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.
Setelah anda memahami tokenomik YUPFUN, terokai YUPFUN harga langsung token!
YUPFUN Ramalan Harga
Ingin tahu ke mana hala tuju YUPFUN? Halaman ramalan harga YUPFUN kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.
Mengapa Anda Perlu Memilih MEXC?
MEXC ialah salah satu bursa kripto terkemuka dunia, dipercayai oleh berjuta-juta pengguna di seluruh dunia. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, MEXC ialah cara termudah anda untuk kripto.
Penafian
Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.