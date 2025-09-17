YUSD Stablecoin (YUSD) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.994936 $ 0.994936 $ 0.994936 24J Rendah $ 0.996227 $ 0.996227 $ 0.996227 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.994936$ 0.994936 $ 0.994936 24J Tinggi $ 0.996227$ 0.996227 $ 0.996227 Sepanjang Masa $ 4.17$ 4.17 $ 4.17 Harga Terendah $ 0.076939$ 0.076939 $ 0.076939 Perubahan Harga (1J) -0.00% Perubahan Harga (1D) -0.07% Perubahan Harga (7D) -0.06% Perubahan Harga (7D) -0.06%

YUSD Stablecoin (YUSD) harga masa nyata ialah $0.995331. Sepanjang 24 jam yang lalu, YUSD didagangkan antara $ 0.994936 rendah dan $ 0.996227 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi YUSD sepanjang masa ialah $ 4.17, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.076939.

Dari segi prestasi jangka pendek, YUSD telah berubah sebanyak -0.00% sejak sejam yang lalu, -0.07% dalam 24 jam dan -0.06% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

YUSD Stablecoin (YUSD) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 11.79M$ 11.79M $ 11.79M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 11.79M$ 11.79M $ 11.79M Bekalan Peredaran 11.85M 11.85M 11.85M Jumlah Bekalan 11,846,946.201002 11,846,946.201002 11,846,946.201002

Had Pasaran semasa YUSD Stablecoin ialah $ 11.79M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran YUSD ialah 11.85M, dengan jumlah bekalan sebanyak 11846946.201002. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 11.79M.