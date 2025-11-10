YUUKI Harga Hari Ini

Harga langsung YUUKI (YUUKI) hari ini ialah $ 0.00191191, dengan 4.42% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa YUUKI kepada USD penukaran adalah $ 0.00191191 setiap YUUKI.

YUUKI kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 40,117, dengan bekalan edaran sebanyak 21.00M YUUKI. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, YUUKI didagangkan antara $ 0.00180655 (rendah) dan $ 0.0019142 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.03770389, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00172082.

Dalam prestasi jangka pendek, YUUKI dipindahkan +0.74% dalam sejam terakhir dan -8.38% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

YUUKI (YUUKI) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 40.12K$ 40.12K $ 40.12K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 40.12K$ 40.12K $ 40.12K Bekalan Peredaran 21.00M 21.00M 21.00M Jumlah Bekalan 21,000,000.0 21,000,000.0 21,000,000.0

Had Pasaran semasa YUUKI ialah $ 40.12K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran YUUKI ialah 21.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 21000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 40.12K.