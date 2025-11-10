Tokenomik YUUKI (YUUKI)

Lihat cerapan utama tentang YUUKI (YUUKI), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
YUUKI (YUUKI) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk YUUKI (YUUKI), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 40.72K
$ 40.72K$ 40.72K
Jumlah Bekalan:
$ 21.00M
$ 21.00M$ 21.00M
Bekalan Edaran:
$ 21.00M
$ 21.00M$ 21.00M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 40.72K
$ 40.72K$ 40.72K
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.03770389
$ 0.03770389$ 0.03770389
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.00172082
$ 0.00172082$ 0.00172082
Harga Semasa:
$ 0.00193883
$ 0.00193883$ 0.00193883

YUUKI (YUUKI) Maklumat

$YUUKI is a utility based AI operator, not a simple social chatbot. Running a cashflow-generating business. Here is a number of her technical capabilities:

  1. Operate the back-end infrastructure of Fullhouse.gg, she checks deposits for inconsistencies, approves withdrawals lightning-fast and manages KYC procedures.

  2. Pay out casino revenue-share payments in tokenized form to those who took excessive risk and took the plunge. Fortune favors the bold.

  3. Manage user chats in the global on-site chat and the Discord community. Preventing deceitful entrants and baseless comments.

4 Reward Yappers on the Creatorbid Leaderboard (Kaito or Creatorbid Contribute) with Free Bets and Loyalty EXP inside the Fullhouse Eco-System.

Laman Web Rasmi:
https://fullhouse.gg
Kertas putih:
https://whitepaper.fullhouse.gg

Tokenomik YUUKI (YUUKI): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik YUUKI (YUUKI) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token YUUKI yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token YUUKI yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik YUUKI, terokai YUUKI harga langsung token!

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.

