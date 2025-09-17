Zack Morris (ZACK) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.117303$ 0.117303 $ 0.117303 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) +0.98% Perubahan Harga (1D) -1.43% Perubahan Harga (7D) +3.62% Perubahan Harga (7D) +3.62%

Zack Morris (ZACK) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, ZACK didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi ZACK sepanjang masa ialah $ 0.117303, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, ZACK telah berubah sebanyak +0.98% sejak sejam yang lalu, -1.43% dalam 24 jam dan +3.62% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Zack Morris (ZACK) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 156.14K$ 156.14K $ 156.14K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 156.14K$ 156.14K $ 156.14K Bekalan Peredaran 865.46M 865.46M 865.46M Jumlah Bekalan 865,455,489.633477 865,455,489.633477 865,455,489.633477

Had Pasaran semasa Zack Morris ialah $ 156.14K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran ZACK ialah 865.46M, dengan jumlah bekalan sebanyak 865455489.633477. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 156.14K.